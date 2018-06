Deutsche Gruppengegner suchen ihre Form

Anzeige

Der zweite deutsche Vorrundengegner Schweden will sich mit einigen Treffern gegen das ebenfalls für die WM qualifizierte Peru auf Russland einstimmen. Zuletzt hakte es bei den Skandinaviern beim 0:0 gegen Dänemark noch gewaltig in der Offensive. Eine weitere Nullnummer bei der heutigen Generalprobe und die gerade verstummten Diskussionen über den fehlenden Superstar Zlatan Ibrahimovic würden wohl wieder losgehen.

Deutschlands letzter Gruppengegner Südkorea nutzt das Wochenende, um Kraft zu tanken, ehe am Montag der letzte Test vor der Reise nach Russland in Österreich gegen den Senegal ansteht. Das jüngste 0:0 gegen Bolivien am Donnerstag dürfte Joachim Löw und Co. aber nicht besonders aufgeschreckt haben.

Während die deutschen Gegner also noch Nachholbedarf haben, sind einige Favoriten bereits gut in Form. Allen voran Frankreich wusste bislang zu überzeugen, gegen die USA will die Équipe Tricolore am Samstag in Lyon ihre Rolle als Titelkandidat untermauern.

Die Spanier testen bereits in Russland. Nachdem die Mannschaft um Kapitän Sergio Ramos am Donnerstag von König Felipe VI. verabschiedet worden war, trifft sie am heutigen Samstag in Krasnodar auf Tunesien.

