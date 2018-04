Deutsche Handballer starten erfolgreich in WM-Vorbereitung

Anzeige

Leipzig (dpa) - Nach dem gelungenen Start in die Vorbereitung auf die Heim-WM zogen die deutschen Handballer noch ohne ihren umstrittenen Bundestrainer los. Christian Prokop war nicht dabei, als sich die DHB-Auswahl nach dem 26:19 (12:7) gegen Serbien auf den Weg in ein Leipziger Lokal machte.

Der Neuanfang ist dem 39-Jährigen nach der enttäuschenden EM in Kroatien gelungen, den Abend überließ er jedoch seinen Spielern. «Es war für uns heute der Startschuss in die Vorbereitung der Heim-WM», sagte Prokop am Mittwochabend. «Entscheidend waren nicht nur taktische Elemente, sondern dass wir als Mannschaft geschlossen auftreten.»

Und das glückte über weite Strecken. Aber 281 Tage vor dem WM-Eröffnungsspiel in Berlin war längst nicht alles gut. Neben dem mit vier Treffern erfolgreichsten Torschützen Patrick Wiencek überzeugte vor 5723 Zuschauern vor allem Torhüter Silvio Heinevetter, der zahlreiche Paraden zeigte. Für die schwachen Serben war der Magdeburger Bundesliga-Profi Nemanja Zelenović mit fünf Toren am erfolgreichsten.