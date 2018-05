Deutsche Note im Champions-League-Finale

Anzeige

Kiew (dpa) - Trotz des Halbfinal-Ausscheidens des FC Bayern München ist der deutsche Fußball am Samstag (20.45 Uhr) im Champions-League-Endspiel zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid gut vertreten.

In LFC-Trainer Jürgen Klopp kann erstmals seit Jupp Heynckes 1998 sogar wieder ein deutscher Coach mit einem ausländischen Verein die Königsklasse gewinnen. Dazu dürften in Liverpools Keeper Loris Karius und Real-Star Toni Kroos zwei deutsche Profis auf dem Rasen stehen. Ob Emre Can nach langer Verletzungspause wieder dem Liverpool-Kader angehört, ist noch fraglich.

Deutsche Auslandstrainer in Champions-League-Endspielen: