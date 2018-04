Deutsche WM-Spiele ausverkauft

Anzeige

Moskau.Die zweite Verkaufsphase von Tickets für Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland endet heute. Eintrittskarten für die Vorrundenpartien der deutschen Auswahl sind nicht mehr verfügbar, wie am Ostermontag auf der Online-Ticketbörse des Fußball-Weltverbandes FIFA zu sehen war. Nur für einige wenige Vorrunden-Duelle ohne Favoritenbeteiligung gab es noch Karten. Alle Tickets für die gesamten K.o.-Spiele der WM sowie das Finale am 15. Juli im Moskauer Luschnikistadion waren vergriffen. Ab dem 18. April kommen bis zu den Spieltagen noch Restkarten ins Angebot.

Kurz nach Beginn der Phase Mitte März hatte es noch einige Eintrittskarten für Deutschlands drittes Gruppenspiel gegen Südkorea gegeben. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw startet gegen Mexiko in das Turnier. Es folgt ein Match gegen Schweden. dpa