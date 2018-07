Deutscher Meistertitel für Lisa Heinrichs

Anzeige

Der T3-Triathlon in Düsseldorf lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Triathleten in die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Vor allem über die Sprintdistanz wurde den Athleten wie auch den Zuschauern einiges geboten, denn Düsseldorf war wie schon vor einigen Jahren nun erneut Schauplatz der Deutschen Altersklassenmeisterschaften.

Unter den Teilnehmern befand sich auch die aus Gerchsheim stammende und für den SV Würzburg 05 startende Lisa Heinrichs.

Vor der Kulisse des Medienhafens galt es zuerst, 750 Meter in einem Viereckskurs im 23 Grad Celsius warmen Hafenbecken zu schwimmen. Anschließend mussten die Athleten eine 20 Kilometer lange flache und schnelle Radstrecke bewältigen. Danach folgte ein Fünf-Kilometer-Lauf, der in zwei Runden absolviert wurde.