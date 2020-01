Deutsches Team will ein Zeichen setzen

Trondheim. Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern, sagte einmal der französische Schriftsteller und Politiker André Malraux. Der deutschen Handball-Nationalmannschaft hilft aber auch der Blick zurück nur wenig, wenn sie irgendwie erahnen will, wie denn am Samstag (18.15 Uhr/ARD) das zweite EM-Vorrundenspiel gegen Spanien läuft. Denn mit dem Titelverteidiger machte

...