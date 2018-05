Deutsches Tennis-Quintett bestreitet Auftaktspiele in Paris

Anzeige

Paris (dpa) - Nach dem klaren Auftaktsieg von Alexander Zverev und dem Aus von Oscar Otte sind am zweiten Tag der French Open fünf weitere der 15 qualifizierten deutschen Tennisprofis in ihren Erstrundenmatches gefordert. Auch einige Stars müssen heute auf die Plätze im Stade Roland Garros.

PHILIPP KOHLSCHREIBER - BORNA CORIC: Zweimal erreichte Kohlschreiber das Achtelfinale in Paris, in den vergangenen beiden Jahren war jeweils gleich in der ersten Runde Schluss. Der 34-Jährige ist immerhin derzeit unter den Top 30 und führt im direkten Vergleich 2:1 gegen den 21 Jahre alten Coric.

PETER GOJOWCZYK - CAMERON NORRIE: Beide haben noch nie gegeneinander gespielt und überzeugten bei ihren Generalproben für Paris. Der 28-jährige Gojowczyk erreichte das Finale in Genf und etabliert sich unter den Top 50, der 22 Jahre alte Linkshänder Norrie erreichte überraschend das Halbfinale in Lyon.