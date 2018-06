Deutsches Trio raus

Anzeige

Halle/Westfalen.Vor den ersten Auftritten von Roger Federer und Alexander Zverev ist ein deutsches Tennis-Trio beim Rasenturnier im westfälischen Halle ausgeschieden. French-Open-Achtelfinalist Maximilian Marterer, Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff und Qualifikant Matthias Bachinger verloren gestern ihre Auftaktspiele. Topstar Federer und Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev waren am ersten Turniertag im Einzel noch spielfrei.

Drei Tage nach seinem 23. Geburtstag musste der Nürnberger Marterer einen Rückschlag einstecken und sich dem Japaner Yuichi Sugita 4:6, 7:5, 3:6 geschlagen geben. Zwei Wochen vor Wimbledon holte der Neuzugang von Grün-Weiss Mannheimim zweiten Durchgang zwar einen Rückstand auf und schaffte den Satzausgleich. Unter dem ab Ende des zweiten Satzes geschlossenen Dach verwandelte der Japaner nach 2:14 Stunden dann aber seinen ersten Matchball.

Zverev vor schwieriger Aufgabe

Für den Dachauer Bachinger endete das Turnier mit dem 3:6, 6:7 (3:7) gegen den an Position sieben gesetzten Landsmann von Sugita, Kei Nishikori. Der Sauerländer Struff schied mit 4:6, 1:6 gegen Roberto Bautista Agut in Halle bereits zum sechsten Mal in Serie in der ersten Runde aus und hatte gegen den Spanier keine Chance. Insgesamt standen neun deutsche Profis im Hauptfeld.