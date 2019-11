Deutschland feiert Gruppensieg dank Serge Gnabry

Nach einem kurzen Schockmoment hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die EM-Qualifikation wie erhofft als Gruppenerster vor Erzrivale Niederlande beendet: Ein Dreierpack des überragenden Serge Gnabry (19., 47., 60.), zwei Tore von Leon Goretzka (43., 73.) und Julian Brandts Treffer in der Nachspielzeit verwandelten einen 0:1-Rückstand gegen Nordirland in Frankfurt in einen überzeugenden

