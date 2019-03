DFB-Frauen jubeln

Laval.Beim Debüt von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft einen optimalen Start in das WM-Jahr erwischt. Exakt 100 Tage vor dem Beginn des Weltturniers besiegte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes den WM-Gastgeber Frankreich in Laval mit 1:0 (1:0). Die Essenerin Lea Schüller bescherte dem jungen deutschen Team mit ihrem Siegtreffer in der 31. Minute den elften Erfolg im 19. Duell mit den Französinnen. Für Frankreich war es die erste Niederlage nach acht Siegen in Serie.

Gut drei Monate vor der WM vom 7. Juni bis 7. Juli war die Handschrift der neuen Trainerin schon deutlich zu erkennen. Auch wenn noch nicht alles klappte, dürfte der gut strukturierte Auftritt der DFB-Elf beim starken Weltranglisten-Dritten Selbstbewusstsein geben für die nächsten Vorbereitungswochen.

Erstmals seit ihrer Lungenembolie im Vorjahr zog Dzsenifer Marozsan von Olympique Lyon wieder die Fäden im Mittelfeld. In Vertretung der neuen Spielführerin Alexandra Popp, die wegen einer Oberschenkelzerrung noch geschont wurde, trug die Noch-Potsdamerin Huth zum ersten Mal die Kapitänsbinde der DFB-Auswahl und war ein belebendes Element. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019