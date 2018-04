DFB übergibt Bewerbung für EURO 2024

Anzeige

Nyon (dpa) - 156 Tage vor der Abstimmung über den EM-Gastgeber 2024 hat der Deutsche Fußball-Bund in Nyon seine Bewerbungsunterlagen an die UEFA übergeben. DFB-Präsident Reinhard Grindel führte die deutsche Delegation in Nyon an.

Auch Generalsekretär Friedrich Curtius, Bewerbungsbotschafter und DFB-Ehrenspielführer Philipp Lahm sowie die frühere Nationalspielerin und DFB-Integrationsbotschafterin Celia Šašić gehörten zur Abordnung. UEFA-Generalsekretär Theodore Theodoridis nahm das Bewerbungsdokument (Bid Book) am Stammsitz der Europäischen Fußball-Union entgegen.

Die Entscheidung über den EM-Gastgeber 2024 fällt die UEFA-Exekutive auf ihrer Sitzung in Nyon am 27. September. Einziger Konkurrent des DFB ist die Türkei. Bekommt Deutschland den Zuschlag, würde das Land des viermaligen Weltmeisters zum zweiten Mal nach 1988 eine EM-Endrunde ausrichten.