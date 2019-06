DHB-Damen lösen das WM-Ticket

Hamm.Deutschlands Handball-Frauen haben dank einer überragenden Torfrau Dinah Eckerle das WM-Ticket gelöst und dürfen weiter von der Olympia-Teilnahme träumen. Die DHB-Auswahl gewann am Mittwoch das Playoff-Rückspiel gegen Kroatien mit 25:21 (14:9) und qualifizierte sich nach dem 24:24 im ersten Duell für die Endrunde vom 30. November bis 15. Dezember in Japan. Vor 2131 Zuschauern in Hamm avancierte Eckerle zum großen Rückhalt des deutschen Teams, für das Alicia Stolle sechsmal traf.

Schon vor dem Anpfiff hatte DHB-Sportvorstand Axel Kromer die Bedeutung der Partie betont. „Die WM-Teilnahme ist sehr wichtig, weil unsere Spielerinnen nur über die WM den nächsten Schritt in der sportlichen Weiterentwicklung gehen und vor allem auch noch das Ticket für Olympia ziehen können“, sagte Kromer.

Die Botschaft kam an. Anders als im Hinspiel präsentierte sich die deutsche Mannschaft gleich hellwach. Die Abwehr packte aggressiv zu und vorne wurden die ersten Angriffe konzentriert abgeschlossen. Nach dem 0:1 (4.) zog die DHB-Auswahl schnell auf 4:1 (7.) davon.

Nach dem Wechsel kam Deutschland etwas aus dem Takt. Erst nach sechseinhalb Minuten gelang durch Kreisläuferin Meike Schmelzer der erste Treffer. Im Angriff lief nun einiges schief, immerhin stand aber die Defensive weiter stabil. So geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr. dpa

