DHB-Team bewahrt die Nerven

Kolding.Nach dem perfekten EM-Start tanzten die deutschen Handballerinnen ausgelassen über das Parkett, dann posierten sie strahlend für das Siegerfoto. Mit dem 22:19 (13:10) gegen Rumänien nahm die DHB-Auswahl am Donnerstag in Kolding die erste hohe Turnier-Hürde und damit die Hauptrunde fest ins Visier. „Ich freue mich riesig über die Leistung der Mannschaft. Unter den aktuellen Bedingungen ist das eine tolle Sache, dass wir erfolgreich gestartet sind“, lobte Co-Trainer Alexander Koke. „Das war unser Ziel. So kann es weitergehen.“

Beim verdienten Erfolg im Duell mit dem EM-Vierten von 2018 waren Emily Bölk, Julia Maidhof und Kim Naidzinavicius mit jeweils vier Toren beste deutsche Werferinnen. „Wir sind alle happy. Wir waren richtig heiß auf das Spiel“, sagte Rückraum-Ass Bölk, die zur besten Spielerin der Partie gekürt wurde. Nächster Vorrundengegner der DHB-Auswahl in der Gruppe D ist am Samstag der siebenmalige Rekord-Europameister Norwegen. Zum Abschluss geht es gegen Polen. Die besten drei Teams erreichen die Hauptrunde.

Ein Start nach Maß

Die deutsche Mannschaft, die seit der EM 2016 kein Auftaktspiel bei einem Großereignis verloren hat, war ungeachtet der schwierigen Corona-Umstände zu Beginn hellwach und erwischte einen Start nach Maß. Nach gut zwölf Minuten lag das Team von Koke, der den nach einem positiven Corona-Fall immer noch zuhause festsitzenden Bundestrainer Henk Groener bei seinem Länderspiel-Debüt als Chef an der Seitenlinie gut vertrat, mit 8:2 vorn. Die Abwehr stand in dieser Phase hervorragend und nahm die viermalige Welt-Handballerin Cristina Neagu fast völlig aus dem Spiel. Und vorne war fast jeder Wurf drin.

Es schlichen sich jedoch Fehler im deutschen Spiel ein, die Rumänien eiskalt ausnutzte. Nach 36 Minuten war der Vorsprung beim 14:14 aufgebraucht. Deutschland zeigte in dieser Phase Nerven. Doch dann ging ein Ruck durch das Team. dpa

