Diack drohen zehn Jahre

Paris.Der frühere Leichtathletik-Weltpräsident Lamine Diack kam den Corona-Regeln entsprechend mit einer Maske ins Pariser Gericht. Was er alles zu verbergen hat, soll in dem Prozess vor dem Pariser Strafgericht an sechs Verhandlungstagen bis voraussichtlich 18. Juni ans Tageslicht gebracht werden. Das Urteil soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Nach Angaben der vorsitzenden Richterin Rose-Marie Hunault soll Diack am Mittwoch vor Gericht aussagen.

Der 87-jährige Senegalese ist wegen Betrugs, Korruption, Veruntreuung und Geldwäsche angeklagt. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft. Diack, sein Sohn Papa Massata als Drahtzieher im Hintergrund sowie der Anwalt Habib Cisse und der Ex-Leiter der Anti-Doping-Abteilung des Weltverbandes IAAF (heute World Athletics), Gabriel Dolle, sollen an den kriminellen Machenschaften mitgewirkt haben. Unter anderen soll von russischen Athleten für die Vertuschung von Doping Millionen von Dollar an Schmiergeld verlangt worden sein, „um vollständigen Schutz“ zu bekommen und weiter an Wettkämpfen teilnehmen konnten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll Lamine Diack, der von 1999 bis 2015 IAAF-Chef war, direkt oder indirekt 3,45 Millionen Euro (3,9 Millionen Dollar) von Athleten, die des Dopings verdächtigt waren, erpresst haben. Etwa zwei Dutzend russische Athleten sollen daran beteiligt gewesen sein.

Angeklagt ist Diack auch wegen Beteiligung an einer Zahlung von 1,5 Millionen Dollar aus Russland zur Verwendung für den Wahlkampf 2012 in seinem Heimatland Senegal. Die Staatsanwälte sagen, dass das Geld aus Sponsoren- und Fernsehrechtsverträgen stamme, die mit russischen Beamten ausgehandelt worden seien.

Diack wird zudem beschuldigt, seinem Sohn ermöglicht zu haben, Sponsoring-Einnahmen der IAAF zu veruntreuen. dpa

