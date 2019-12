Dicke Lippe trotz Platz 17

Köln.Für einen Geschlagenen riskierte Florian Kohfeldt eine ziemlich dicke Lippe. Mit dem kaum auf Bundesliga-Niveau ausgetragenen 0:1 (0:1) beim 1. FC Köln mag Werder Bremen mit 14 Pünktchen die schlechteste Hinserie der Club-Historie perfekt gemacht haben – am Selbstbewusstsein seines kessen 37 Jahren alten Trainers änderte dies nichts. „Es war eine wirklich schlechte Hinrunde aus verschiedensten Gründen. Aber ich kann ihnen sagen, dass wir kämpfen werden und dass wir nicht absteigen werden“, versprach Kohfeldt. „Wir haben einen klaren Plan vor Augen. Wir werden es schaffen.“

Selbst Kohfeldts Kölner Kollege Markus Gisdol schaute da von seinem Datenzettel auf und zuckte leicht zusammen. Obwohl der FC gerade den dritten Sieg binnen einer Woche eingefahren und Werder damit in der Tabelle mit nun 17 Punkten leicht distanziert hatte, wäre dem 50-Jährigen derartiges niemals über die Lippen gegangen.

„Wir wären ja nicht in Köln, wenn einige nicht schon wieder das Träumen anfangen würden. Ich kann nur sagen: Ganz ruhig bleiben“, meinte Gisdol. „Unser Ziel ist es, Ende Mai hier zu stehen und zu sagen: Wir haben es geschafft und dürfen noch eine Saison Fußball-Bundesliga spielen.“

Beide Teams begegneten sich auf demselben Fußball-Niveau, könnten aber kaum unterschiedlicher mit der Situation im Abstiegskampf umgehen. Während der Aufsteiger von Anfang an wusste, nur um den Klassenverbleib zu spielen, waren die Bremer Ambitionen andere.

Vier Niederlagen in Serie mit 13 Gegentoren lassen Werder nun aber auf Platz 17 überwintern. Die üblichen Marktmechanismen greifen in Bremen indes nicht. Mit stoischer, hanseatischer Gelassenheit versuchen die Bremer, die Situation zu meistern. „Wir werden zusammen halten in dieser Konstellation. Auch in der Führung“, sagte Aufsichtsratsboss Marco Bode. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.12.2019