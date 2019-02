Die Abwehr als Hochrisikofaktor

Auf Niklas Süle (links) kommt in Liverpool viel Arbeit zu. © dpa

Augsburg.Wie gut sind die Bayern wirklich? Die widersprüchliche Generalprobe beim 3:2 in Augsburg spaltet vor der ultimativen Beantwortung der Frage im Champions-League-Kracher beim FC Liverpool auch intern Bedenkenträger und Berufsoptimisten. „Wir müssen uns um ein paar hundert Prozent steigern“, sagte Sportdirektor Hasan Salidamidzic besorgt. „Alles muss besser werden! Wir müssen in Liverpool ganz anders auftreten“, mahnte auch Trainer Niko Kovac.

Manuel Neuer beklagte nach seinem gewagten Comeback im Tor mit einer noch nicht komplett ausgeheilten Daumenverletzung die allenfalls bedingte Abwehrbereitschaft seines Teams. Als „Wahnsinn“ brandmarkte der Kapitän die Gegentore; das erste nach 13 Sekunden durch Leon Goretzka war das schnellste Eigentor in 56 Jahren Fußball-Bundesliga. „Defensiv müssen wir uns verändern“, forderte Neuer.

„Wir müssen eine ganz andere Einstellung an den Tag bringen, vor allem defensiv. Wenn wir in Liverpool anfangen, die Leute laufen zu lassen, gerade die drei da vorne, dann werden wir uns alle Minuten in einer ganz brenzligen Situation befinden“, sagte Kovac tief besorgt angesichts des Tempos und der Klasse des Paradeangriffs der „Reds“ mit Mohamed Salah (26), Sadio Mané (26) und Roberto Firmino (27).

Die nach medizinischen Untersuchungen verkündete vorsichtige Entwarnung beim wieder am linken Problemfuß verletzten Flügelstürmer Kingsley Coman sorgte am Wochenende immerhin für Erleichterung vor der „geilen Aufgabe“, wie Mats Hummels die Achtelfinalprüfung an der Anfield Road titulierte: „Wir freuen uns alle unfassbar darauf.“ Traum oder Alptraum? Antwort Dienstagabend (21 Uhr/Sky).

„Wir haben auch letztes Jahr in Madrid bewiesen, wie gut wir gegen gute Mannschaften spielen und verteidigen können“, sagte Niklas Süle in Erinnerung an den unglücklichen Halbfinal-K.o. gegen Real. „Wir wollten viele positive Dinge mitnehmen, das können wir jetzt auch“, meinte David Alaba, der Schütze des Siegtores in Augsburg. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.02.2019