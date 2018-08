Die besten Kletterstars der Welt kommen nach Stuttgart

Wenn am 21. und 22. September die besten Boulderer der Welt beim jährlichen „Adidas Rockstars“ in der Stuttgarter Porsche-Arena um den Einzug ins Superfinale kämpfen, sind spektakuläre, der Schwerkraft trotzende Züge in der Vertikalen garantiert. Die internationale Kletterveranstaltung zieht die Topstars der Szene nach Stuttgart – und inszeniert hochspannendes Wettkampf-Bouldern als beeindruckende Kletter-Show.

Der beliebte Einladungswettbewerb für die internationale Kletterelite findet bereits zum achten Mal statt, und auch in diesem Jahr ist das Starterfeld hochkarätig. Rund 3800 Zuschauer können wieder live mitfiebern, wenn Welt- und Europameister, Weltcupsieger und nationale Champions eindrucksvoll demonstrieren, warum Bouldern, also das Klettern ohne Seil in Absprunghöhe, zu den schwierigsten Disziplinen des Sportkletterns zählt. Das Event in dieser boomenden Sportart ist nicht nur absolut sehenswert, sondern auch familienfreundlich, denn der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Unter dem Namen „Adidas Rockstars“ und „Ticket to Rockstars“ veranstaltet der deutsche Sportartikelhersteller seit 2011 Boulderwettkämpfe für Profis und Hobbysportler rund um den Globus. Die Serie gipfelt in dem internationalen Einladungsevent in Stuttgart, für den sich die Teilnehmer der nationalen Wettbewerbe (zum Beispiel in Japan und Russland) und regionalen Grassroots-Veranstaltungen qualifizieren können.

Die Stuttgarter Startliste liest sich wie das „Who’s Who“ des Bouldersports. Genau eine Woche nach den Weltmeisterschaften in Innsbruck wird der eine oder andere Athlet sicher noch eine Rechnung offen haben. Man darf sich also auf einen spannenden Wettkampf freuen. Mit dabei ist unter anderem die Titelverteidigerin, Alex Puccio (USA) die bereits zwei Mal in Stuttgart gewonnen hat, die diesjährigen Gesamtweltcupsieger Miho Nonaka (Japan) und Jernej Kruder (Slowenien), die erst 19-jährige Janja Garnbret (Slowenien), Lead-Weltmeisterin 2016 und Lead-Gesamtweltcupsiegerin 2017, die zu den Ausnahmetalenten im Klettersport gehört, der Gesamtsieger des Boulder World Cups 2017, Jongwon Chon (Korea), die derzeit noch amtierende Boulder Weltmeisterin Petra Klingler (Schweit), die Europameister 2017 Staa Gejo (Serbien) und Jan Hojer (Deutschland) sowie der dreifache „Rockstar“ und vierfache Combined-Weltmeister Sean McColl (Kanada), der aufgrund einer Verletzung im vergangenen Jahr nicht in Stuttgart starten konnte und stattdessen den Livestream co-kommentierte.

Die über 70 Top-Athleten aus mehr als 20 Nationen müssen zunächst die Qualifikation und das Halbfinale überstehen. Die Top 6 der Damen und Herren qualifizieren sich für das große Finale am Samstagabend, wo sie in zwei Runden um den Einzug ins Superfinale kämpfen. Dort treten die Top 2 am sogenannten „Superboulder“ gegeneinander an, der speziell für den Event entwickelt wurde. Sie klettern zeitgleich nebeneinander eine identische Route und sind dabei nur durch einen Sichtschutz voneinander getrennt. Bei diesem spannenden Duell kommt es nicht nur auf die eigenen Fähigkeiten, sondern auch auf gute Nerven an. Die beiden Superfinalisten können sich zwar nicht sehen, doch die Reaktionen der Zuschauer lassen erahnen, was sich auf der anderen Seite abspielt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.08.2018