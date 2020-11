Die Corona-Folgen wirbeln die Handball-Bundesliga durcheinander

Corona-Fälle, Spielabsagen, Mannschaften in Quarantäne: Die Pandemie macht der Handball-Bundesliga zu schaffen und heizt die Debatte um eine WM-Absage an. Das Turnier soll vom 13. bis 30. Januar in Ägypten ausgetragen werden. Außerdem sollen nicht nur die ausgefallenen Liga-, sondern auch die Europapokalspiele nachgeholt werden. Wer will was? Ein einheitliches Bild gibt es nicht.

Die Spieler

Uwe Gensheimer stellt als Kapitän des Nationalteams die Bedeutung der WM in den Vordergrund. „Wir brauchen dieses Turnier“, sagt der Linksaußen von den Rhein-Neckar Löwen und verweist auf das Millionenpublikum an den Fernsehschirmen, das im Januar stets das „Zugpferd Nationalmannschaft“ verfolge. Außerdem hätten andere Sportarten gezeigt, dass es mit einem guten Konzept möglich sei, solch ein Turnier zu spielen.

Hendrik Pekeler hatte schon vor den vier Corona-Fällen im Nationalteam wenig Verständnis für die Länderspiele. Nun darf er sich bestätigt fühlen. „Ich sehe die WM weiter kritisch. Ich weiß aber auch, dass eine WM-Absage für den Deutschen Handballbund ein enormer Schaden wäre“, sagte der Ex-Löwe den „Kieler Nachrichten“. Noch deutlicher wurde sein Berater Michael Hoffmann bei „Sport1“: „Wenn man darüber diskutiert, dass Familien zu Weihnachten vielleicht nicht zusammenkommen können, dann wäre eine Handball-WM mit 32 Teams nur drei Wochen später inakzeptabel.“

Die Clubs

„Die Liga ist wichtiger als die WM“, betonte Stuttgarts Trainer und Geschäftsführer Jürgen Schweikhardt. Erlangens Aufsichtsratsvorsitzender Carsten Bissel teilt diese Ansicht und erwägt daher, keine Nationalspieler für die XXL-Endrunde mit 32 Mannschaften abzustellen. „Aus dem Bauch heraus denke ich, dass wir in einer solchen Situation nicht dazu verpflichtet werden können“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“. Jennifer Kettemann, Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen, mahnt in der Debatte mehr Sachlichkeit an. „Die Entscheidung über die Austragung liegt nicht bei den Clubs“, sagte sie dieser Redaktion. Es sei daher „müßig, ständig darüber zu diskutieren“. Dennoch bleibt auch sie skeptisch: „Wir haben bereits vor Monaten unsere Bedenken geäußert, diese werden in der aktuellen Situation natürlich wieder verstärkt.“

Deutlicher wurden der Kieler Geschäftsführer Viktor Szilagyi („Stand heute ist es undenkbar, dass man eine WM reibungslos absolvieren kann“) und sein Mindener Kollege Frank von Behren: „Natürlich ist die Weltmeisterschaft für den Handball von großer Bedeutung. Aber wenn die Gesundheit an erster Stelle steht, muss man sie nicht stattfinden lassen.“

Der Berliner Sportvorstand Stefan Kretzschmar wünscht sich hingegen mehr Zusammenhalt, wie er bei „Sky“ sagte: „Wir sitzen alle in einem Boot - und das ist nicht nur die Bundesliga, das ist auch Europa und die Welt.“ Seiner Meinung nach gebe es zu viel Kritik am internationalen Spielgeschehen. „Wir reden immer davon, dass wir global werden müssen. Und jetzt sagen wir aus unserer vielleicht arroganten Position der stärksten Liga der Welt: Dann lassen wir doch den europäischen Handball verrecken oder den Welthandball, stellen eine WM oder die Champions League in Frage - wer sind wir?“

Der Deutsche Handballbund (DHB)

Bei einer WM geht es immer um viel Geld - auch für den deutschen Verband. „Für unseren Sport ist die Nationalmannschaft elementar wichtig, weil sie Millionen Zuschauer vor die Fernseher zieht“, betonte DHB-Vize Hanning in der ARD und äußerte sich praktisch genauso wie Kapitän Gensheimer. Hanning hält die Austragung des Turniers in einer Blase für „viel sicherer, als in Europa herumzureisen“.

Die Handball-Bundesliga (HBL)

Liga-Boss Uwe Schwenker fordert vom DHB, die Spieler bei der Entscheidung einzubeziehen. „Wir können nicht über Köpfe hinweg entscheiden. Die Gesundheit ist das oberste Gut“, sagte er der „Bild am Sonntag“ und meinte mit Blick auf die WM: „Wir haben eine Fürsorgepflicht den Spielern gegenüber. Wir müssen das Thema diskutieren, es muss im November erneut auf den Plan kommen.“ Liga-Boss rank Bohmann gab zu bedenken, dass die WM „eine Veranstaltung nicht ohne Risiko“ sei. „Wenn sich die Pandemie-Lage weiter exponentiell entwickelt, halte ich es für sehr schwer, so ein Turnier durchzuführen“, sagte Bohmann dem MDR.

Der Europäische Verband (EHF)

Die Europäische Handball-Föderation (EHF) plant, die bislang ausgefallenen Europapokalspiele zeitnah neu anzusetzen. Das bestätigte der Generalsekretär Martin Hausleitner gegenüber dieser Redaktion. „Es ist das Ziel der EHF, möglichst viele Spiele noch vor Weihnachten nachzuholen“, sagte der 53-Jährige. Auch die ausgefallenen EM-Qualifikationsspiele sollen noch gespielt werden.

Bundesliga-Boss Bohmann machte gegenüber dieser Redaktion klar, dass er genau dafür keine Chance sieht. „Wenn wir uns den Rahmenterminplan bis zum Juni anschauen, gibt es keine freien Termine. Man wird die ausgefallenen Spiele also einfach werten müssen, auch wenn ich verstehe, dass sich die EHF damit vielleicht schwertun wird.“

Der Weltverband (IHF)

Für IHF-Präsident Hassan Moustafa ist die WM in seinem Heimatland Ägypten so etwas wie der Höhepunkt seiner Zeit an der Spitze des Verbands. Er will das Turnier unbedingt, der Staat deckt alle zusätzlichen Kosten für das entwickelte Hygienekonzept ab. Moustafa versteht zwar die Bedenken in Deutschland, „aber ich bin mir sicher, dass diese Weltmeisterschaft in Ägypten die beste wird“, sagte er der „Sportschau“. Der Präsident träumt von vollen Rängen: „Bei der jüngsten Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark 2019 hatten wir eine Million Zuschauer. Ich hoffe, dass wir das auch unter diesen Umständen hinkriegen.“

