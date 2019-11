Die Drama-Könige

Mannheim.Diese Rhein-Neckar Löwen sind nichts für schwache Nerven. Im letzten Angriff entschied der badische Handball-Bundesligist am Donnerstag die Begegnung beim SC DHfK Leipzig mit 29:28 (15:16) für sich. 18 Sekunden vor Abpfiff traf Alexander Petersson für den zweifachen deutschen Meister, der auch im fünften Spiel in Folge ein Drama lieferte. „Wenn es immer hin und her geht und wir gewinnen am

...