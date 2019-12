Die eigene Bestzeit geradezu „pulverisiert“

Die 10. Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der „Masters“ waren für die Altersklassenschwimmer das große Wettkampf-Highlight zum Jahresende. Dirk Fischer (Jahrgang 1971) und Timo Fischer (Jahrgang 1992) vom TV Bad Mergentheim hatten sich für diese Titelkämpfe jeweils auf zwei Einzelstrecken qualifiziert.

Insgesamt hatten 925 „Masters“ aus 234 Vereinen für die Meisterschaften in Freiburg gemeldet. Mit einer tollen persönlichen Bestzeit von 53,00 Sekunden über 100 Meter Freistil gewann Timo Fischer in der Altersklasse 25 die Bronzemedaille.

Mit diesem neuen Vereinsjahrgangsrekord verbesserte er seine bisherige persönliche Bestzeit um 2,56 Sekunden.

Mit dem sechsten Platz über 50 Meter Schmetterling in der Altersklasse 25 rundete er nach seinem Mastersmeistertitel über diese Strecke im vergangenen Juni eine erfolgreiches Schwimmjahr ab.

Dirk Fischer überzeugte mit einem sechsten Platz über 50 Meter Brust und einem achten Platz über 50 Meter Schmetterling in der Altersklasse 45.

Fast überall am Start

Somit waren in diesem Jahr bei fast allen Deutschen Schwimmsport-Meisterschaften, also von den Jahrgangsmeisterschaften und den Finals in Berlin bis zu den Masters in Karlsruhe und Freiburg, Schwimmerinnen und Schwimmer des TV Bad Mergentheim am Start. df

