Die „Elche“ waren besser

TG s.Oliver Würzburg – Baskets Elchingen 74:91

(24:23, 19:29, 20:17, 11:22)

Würzburg: Weitzel (20 Punkte), Pipiras (12), Albus (11/davon 3 Dreier), Haßfurther (10/1), Hunt (8/1), Hadenfeldt (7/2), Obiesie (6), Stechmann, Eisenberger.

Nichts war‘s mit der Revanche für das Hinspiel und der Rückkehr auf Tabellenplatz eins: Auch zum Start in die Rückrunde der 2. Basketball Bundesliga ProB Süd musste sich die TG s.Oliver Würzburg den Scanplus Baskets Elchingen geschlagen geben. Die Gäste waren über weite Strecken die bessere Mannschaft.

Der beste Würzburger Punktesammler, Center Jonas Weitzel, brachte nach dem Spiel die Defizite der Hausherren auf den Punkt: „Wir haben vor allem in der Verteidigung nicht das umgesetzt, was wir vorhatten. Wir waren gefühlt in jeder Szene einen Schritt langsamer, das ist in so einem Spiel sehr ärgerlich“, sagte der 21-Jährige Center.

„Man muss klar sagen, dass Elchingen die bessere Mannschaft war. Sie haben sehr physisch gespielt und das Tempo bestimmt. Wir haben nicht intensiv genug dagegen gehalten, und das war vor allem eine Sache der Einstellung. Wir haben in der ersten Halbzeit mehr als 50 Punkte zugelassen, das geht nicht“, so TG-Trainer Eric Detlev: „Der Kampf war in der zweiten Halbzeit okay. Aber wenn man einen guten Gegner wie Elchingen ins Rollen kommen lässt, dann wird es immer schwer. Sie haben ihre Würfe sehr gut getroffen, und wir haben im Angriff zu viel auf Einzelaktionen gesetzt.“

Weiter geht es für die Unterfranken am kommenden Sonntag mit dem Heimspiel gegen die OrangeAcademy aus Ulm. Sprungball ist um 18 Uhr im TGW-Sportzentrum Feggrube. pw

