Die Gemeinden nicht allein lassen

Fünf Verbände, ein Ziel: Der Württembergische Landessportbund (WLSB), die Schwimmverbände aus Baden und Württemberg (BSV und SVW) sowie die beiden DLRG-Landesverbände haben die „Bäderallianz Baden-Württemberg“ ins Leben gerufen. Die Initiative setzt sich dafür ein, das Bädersterben im Land endlich aufzuhalten. „Damit nicht noch mehr Bäder dichtmachen, muss dringend gehandelt werden“, sagt WLSB-Präsident Andreas Felchle. Die Bäderallianz fordert die Landesregierung auf, endlich ein politisches Zeichen zu setzen und den Kommunen unter die Arme zu greifen. „Ausgehend von einem bundesweit geschätzten Sanierungsstau von 14 Milliarden Euro gehen wir in Baden-Württemberg von einem Bedarf von über zwei Milliarden Euro aus. Angesichts dieser Summe darf das Land die Städte und Gemeinden bei dieser gewaltigen Aufgabe nicht allein lassen“, stellt Martin Rivoir, Präsident des Schwimmverbandes Württemberg, klar. Die Verbände verlangen in einem Positionspapier, Schwimmbäder wieder dauerhaft in die kommunale Sportstättenbauförderung aufzunehmen und den Sanierungsstau bei den Bädern mit einem Sanierungsfonds in Höhe von 100 bis 250 Millionen zu entschärfen. Um den Fortbestand von Hallen- oder Freibädern bangen derweil nicht nur die Bürger in Pforzheim, Sigmaringen oder Tauberbischofsheim. Armin Flohr, Präsident des DLRG-Landesverbands Württemberg.erklärt: Wenn es immer weniger Bäder gebe, schrumpft auch die Zahl der Schwimmkurse von DLRG, Schwimmvereinen oder privaten Anbietern. Noch weniger Kinder lernten dann, sich sicher im Wasser fortzubewegen. wlsb

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.11.2018