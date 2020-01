Die große Befreiung

Wien.Sie feierten nicht, aber freuten sich: Und dazu gab es auch allen Grund. Denn die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist nicht nur mit einem 31:23 (18:11)-Sieg über Weißrussland in die EM-Hauptrunde gestartet, sondern zeigte sich am Donnerstagabend in der Wiener Stadthalle vor allem stark verbessert. Ob diese Partie der ausgerufene Neustart sein wird, muss zwar erst noch abgewartet werden.

...