Die große Bühne im Blick

Jena.Nach jahrelanger Leidenszeit in den Niederungen des deutschen Fußballs steht der 1. FC Magdeburg vor der großen Aufstiegsparty. Die Erben der einst ruhmreichen Mannschaft um Jürgen Sparwasser, die 1974 als einzige DDR-Elf Europapokalsieger wurde, wollen an diesem Samstag (14 Uhr) mit einem Heimsieg gegen Fortuna Köln den erstmaligen Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machen und dann die Nonstop-Sause starten.

„Wir wollen am Wochenende unbedingt den Sack zumachen, wir wollen feiern, mit den Fans feiern und schaffen, was noch keiner geschafft hat“, sagte Profi Christian Beck. Er gehörte am Dienstagabend zu den Torschützen beim 5:1 im Ostduell beim FC Carl Zeiss Jena.

Mit dem 23. Saisonsieg – mehr als jede andere Mannschaft in der Dritten Liga – zog der 1. FCM mit Spitzenreiter SC Paderborn nach Punkten gleich. Mit 73 Zählern können beide Teams am viertletzten Saisonspieltag den Aufstieg jeweils mit einem Sieg besiegeln – egal, was die Verfolger machen.