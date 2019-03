Die große Entscheidung fällt am 27. April in der Neckartalhalle

Den wichtigsten Satz des Abends formulierte Simon Brandhuber am Samstag kurz nach halb zehn: „Gratulation zum Finale dahoam. Das habt ihr euch verdient“, rief der Kapitän des TB Roding den Obrigheimer Gewichthebern und ihren Anhängern zu. Am 27. April wird sich in der Neckartal-Gemeinde entscheiden, wer deutscher Mannschaftsmeister wird. Als Sieger der Bundesliga Süd-West hat der SV Obrigheim im Dreikampf mit dem SSV Samswegen (Meister Nord-Ost) und dem AC Mutterstadt (stärkster Vizemeister) Heimrecht.

Beim 868,4:800,4-Sieg entschieden die Gastgeber gegen den motivierten TB Roding auch das umkämpfte Reißen für sich. Den Gleichstand nach Ende des ersten Blocks verwandelten die Obrigheimer Nationalheber Nico Müller und Matthäus Hofmann im Verbund mit Ex-Profi Jakob Neufeld schnell in einen Führung, die sie durch fehlerlose Versuche bis auf 343,2:324,3 ausbauten. Im Stoßen waren die Einheimischen erst recht nicht mehr aufzuhalten. Müller (81,8 kg Körpergewicht) und Hofmann (108 kg) stiegen mit satten 190 Kilo ein und sattelten noch mehr drauf. „Die Jungs haben in der Vorbereitung sehr gut gearbeitet, sie sind stark“, sagt ihr Trainer Oliver Caruso.

Der Beweis folgte auf der Bühne: Nico Müller ließ nach Bestleistung im Reißen von 158 Kilo in der zweiten Disziplin fast das Zweieinhalbfache seines Körpergewichts auflegen. Die Rekordlast von 201 Kilo setzte er gut um, kam aber beim Ausstoßen aus der Balance und konnte nicht mehr korrigieren. „Die Kraft hat gestimmt, aber technisch war es nicht ganz sauber“, erklärte der Europameister von 2018, der 189,4 Punkte holte und als bester Heber des Wettkampfs brillierte.

Auch Teamkollege Hofmann scheiterte im dritten Versuch an persönlicher Bestleistung von 203 Kilo, mochte sich damit aber nicht abfinden. Er forderte einen vierten Versuch außer Konkurrenz. „Ich war mir sicher, dass die Wiederholung gelingen würde“, berichtet der 108-Kilo-Mann. Hofmann hielt Wort – und die Hantel heldenhaft übers Haupt. Nach etlichen Verletzungen hat sich der 24-Jährige im Schwergewicht an internationales Niveau herangekämpft.

Unerwarteter Finaleinzug

Dem SV Obrigheim gelingt mit dem Einzug ins Finale ein Erfolg, der vor wenigen Wochen noch unerreichbar schien. Meister AV Speyer und der AC Mutterstadt marschierten vorneweg; erst durch Speyers überraschende Niederlage gegen Durlach und den dramatischen Obrigheimer Sieg gegen Mutterstadt wurde die Wende geschafft. „Wir haben alle Kräfte mobilisiert und Nervenstärke gezeigt“, sagt Sportvorstand Manuel Noe. „Da spiegelt sich auch unser toller Teamgeist wider.“ Eine Eigenschaft, die in der Neckarhalle auch die Gäste bewiesen: Der TB Roding verbesserte seinen Vereinsrekord von 784 auf 800,4 Punkte. „Seit drei Jahren kämpfen wir darum, die 800 Punkte zu knacken. Jetzt haben wir es endlich geschafft“, frohlockte Kapitän Brandhuber, mit 182 Punkten hinter Müller zweitbester Heber des Abends. rol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019