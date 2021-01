Die große Hofmann-Show

Mönchengladbach.Haarsträubende Abwehrfehler haben den FC Bayern im furiosen Bundesliga-Klassiker bei Borussia Mönchengladbach erneut zu Fall gebracht. Erstmals seit zehn Jahren verspielte der Rekordmeister beim 2:3 (2:2) am Freitagabend wieder einen 2:0-Vorsprung. Dem Team von Trainer Hansi Flick, der damit in Gladbach seine zweite von erst vier Niederlagen als Bayern-Coach kassierte, droht nun am Samstag der Verlust der Tabellenführung.

Angeführt vom überragenden Offensiv-Duo Lars Stindl und Jonas Hofmann aus St. Leon-Rot nutzte der alte Bayern-Rivale die bekannten Defensivschwächen der Münchner eiskalt aus. Zwei überragende Pässe von Stindl auf Hofmann (36. Minute/45.) führten zum Ausgleich noch vor der Pause. Florian Neuhaus (49.) traf zum Sieg. Die Borussia gewann verdient zum vierten Mal in Folge das Hinspiel gegen die Bayern, die zuletzt im Februar 2011 beim 1. FC Köln eine Zwei-Tore-Führung verspielt hatten. Ein Handelfmetertor von Robert Lewandowski (20.) und ein Treffer von Leon Goretzka (26.) reichten für den Triple-Sieger nicht.

Die Gladbacher zeigten schon gute erste 15 Minuten im offensiven 4-3-3-System, der Rekordmeister war wie von Flick prophezeit „von der ersten Sekunde an“ gefordert. In der Münchner Viererkette setzte der Bayern-Trainer auf den zuletzt schwächelnden Benjamin Pavard als Rechtsverteidiger, Joshua Kimmich spielte seine Paraderolle als Antreiber im Mittelfeld. Gladbach suchte mit hohem Tempo und langen Bällen den Weg nach vorne – dann patzte hinten Neuhaus.

Der Nationalspieler ging im eigenen Strafraum unnötig mit der Hand zum Ball und berührte diesen mit den Fingerspitzen, den fälligen Elfmeter nach Videobeweis verwandelte Lewandowski spielend sicher zu seinem 20. Saisontor. Flick jubelte an der Seitenlinie – in den vorausgegangenen acht Bundesliga-Spielen waren die Bayern immer in Rückstand geraten.

Dieses Mal lief es besser, zumindest zunächst. Zwar versuchte Gladbach, den Druck auf die Gäste sofort wieder zu erhöhen. Mit cleverem Pressing brachten aber die Bayern nur kurz nach der Führung Goretzka in Position, dessen Schuss aus gut 25 Metern für Gladbach-Torwart Yann Sommer nicht zu halten war. Die Borussia kassierte ihren 200. Gegentreffer gegen die Bayern, kam dann aber schnell wieder ins Spiel zurück. Und wie!

Stindl und Hofmann sorgten für die beiden Tore zum Ausgleich noch vor der Pause – nach etwa gleichem Schema. Stindl setzte Hofmann zweimal mit ganz starken Pässen gegen unsortierte Bayern gekonnt in Szene, der 28-Jährige behielt vor dem Bayern-Tor von Manuel Neuer die Nerven und sorgte dafür, dass der Nationalmannschaftskapitän zum zehnten Mal in Folge ein Gegentor kassierte.

Ein schlimmer Abspielfehler von Niklas Süle verschlechterte die Münchner Ausgangslage bedenklich. Die Gladbacher spielten gedankenschnell in Richtung Strafraum und Neuhaus machte mit seinem Führungstor den Handelfmeter-Patzer wieder gut. dpa

