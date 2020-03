Die Gunst der Stunde eindrucksvoll genutzt

Hakro Merlins Crailsheim – Alba Berlin 91:82 (22:21, 21:26, 22:20, 26:15)

Crailsheim: Russell (22 Punkte/davon 2 Dreier), Morgan (15/3), Herrera (15/1), For (15/2), Jones (13), Bleck (6), Stuckey (3/1), D. Kovacevic (2)..

Berlin: Hermannsson (22/2), Giffey (14), Eriksson (9/2), Nnoko (9), Cavanaugh (8), Sikma (6/2), Thiemann (6), Mattisseck (3/1), Siva (3), Ogbe (2), Delow.

Zuschauer: 2489.

Obwohl die Verletztenliste bei den Hakro Merlins Crailsheim nicht kleiner werden will, zeigen die Zauberer weiterhin, warum sie so weit oben in der Tabelle der Basketball-Bundesliga (BBL) stehen. Sicherlich entgegen kam den Merlins, dass Gegner Alba Berlin nicht einmal 48 Stunden zuvor noch in Spanien anzutreten hatte und außerdem ebenfalls mit Verletzungen zu kämpfen hat.

Von Anfang an spielten die Crailsheimer konzentriert und ließen sich auch von einem Berliner Lauf im dritten Viertel nicht aus der Ruhe bringen. In den letzten zehn Minuten mobilisierten die Iisalo-Truppe alle Kräfte und erkämpfte sich den euphorisch umjubelten 91:82-Sieg gegen den BBL Pokalsieger.

Erneut konnten die Merlins personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Javontae Hawkins und Jan Span mussten verletzungsbedingt aussetzen. Dennoch zeigte das Team eine mit zunehmender Spieldauer immer besser werdende Leistung. Obwohl die Hauptstädter bei einer zwischenzeitlichen 64:54-Gästeführung fast schon wie die Sieger aussahen, übernahmen die „Zauberer“ in der Schlussphase endgültig das Ruder und drehten die fast schon verlorene Partie.

Stimmen zum Spiel

Tuomas Iisalo, Trainer Hakro Merlins Crailsheim: „Wir haben gut gearbeitet in dieser Woche. Für Alba Berlin war es natürlich eine schwierige Situation. Wir hatten sieben Tage Zeit, um uns vorzubereiten – die Berliner dagegen drei Spiele in diesem Zeitraum. Wenn du diese Chance bekommst, dann musst du sie nutzen. Das haben wir heute gemacht, durch unsere Verteidigung. Das zweite Viertel war das einige Schlechte für uns. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Die tolle Stimmung in der Halle bringt uns Energie.“

Alejandro Garcia Reneses, Trainer Alba Berlin: „Crailsheim hat sehr gut gespielt. Wir haben zu oft Fehler gemacht und ohne Intensität gespielt.“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.03.2020