Die hohe Einsatzbereitschaft der TSG wurde am Ende nicht belohnt

Trotz starker Leistung musste sich die TSG Hoffenheim in der Frauen-Fußball-Bundesliga knapp geschlagen geben. Vor toller Kulisse mit 1650 Zuschauern im Dietmar-Hopp-Stadion spielte die Mannschaft von Trainer Jürgen Ehrmann frech auf, geriet nach einem Eckball jedoch in Rückstand (25.).

Bis zum Schluss kämpfte die TSG um den Ausgleich, belohnte sich am Ende aber nicht. „Hoffe“ spielte in einem 3-5-2 statt im gewohnten 4-1-4-1. In der Dreierkette feierte Laura Wienroither ihr Bundesliga- und Startelf-Debüt. Im Angriff ackerten Jana Beuschlein aus Dietenhan und Nicole Billa.

Die TSG Hoffenheim spielte sich mit guten Kombinationen durch die Reihen der Gäste, viele Zweikämpfe entschieden die Gastgeberinnen durch große Einsatzbereitschaft für sich.

Der FC Bayern, durch die engagierte Spielweise seines Gegners sichtlich irritiert, ließ auf der Gegenseite immer wieder seine individuelle Qualität aufblitzen und erarbeitete sich ebenfalls ordentliche Torchancen.

Effizient schlugen die Bayern dann in der 25. Minute zu, ein Eckball führte zur für die TSG ärgerlichen Gäste-Führung. Nach der Pause sahen die Zuschauer ein Duell auf Augenhöhe. Die TSG spielte weiter mutig nach vorne, doch die Defensive der Münchnerinnen arbeitete konsequent und diszipliniert.

Die Gäste aus sorgten durch Konter für Gefahr, blieben aber in der TSG-Defensive hängen. pik

