Die „inoffizielle WM“ geht in ihre letzte Runde

Gut zwei Wochen nach den Europameisterschaften in Berlin treffen sich vom 24. bis 26. August die besten europäischen Hochspringerinnen zur EM-Revanche und die Männer mit einem Großteil der restlichen Weltelite zum 40. Internationalen Hochsprung-Meeting in Eberstadt bei Heilbronn.

Nach U23-Wettbewerben am morgigen Freitag sind die Frauen wieder am Samstagnachmittag an der Reihe. Die Zuschauer dürfen sich dabei auf Marie-Laurence Jungfleisch, die deutsche Nummer eins im Frauen-Hochsprung, freuen. Sie hat kürzlich mit übersprungenen 1,96 Meter bei der EM in Berlin die Bronzemedaille geholt. Mit der Olympia-Zweiten von Rio, Mirela Demireva aus Bulgarien, die in Berlin mit neuer Bestleistung von 2,00 Meter Vize-Europameisterin wurde, steht eine starke Konkurrentin auf der Starterliste. Zusammen mit der EM-Vierten Airine Palsyte aus Litauen, der EM-Fünften Kateryna Tabashnyk aus der Ukraine und der EM-Siebten Morgan Lake aus Großbritannien sowie weiteren Finalistinnen sind insgesamt zehn Weltklasse-Hochspringerinnen von Berlin unterm Eberfürst am Start.

Der Männer-Hochsprung ist in diesem Jahr wieder am traditionellen Sonntagnachmittag an der Reihe. Nach dem überraschenden Erfolg von Europameister Mateusz Przybylko in Berlin könnte man das 40. Meeting in Eberstadt fast schon als „inoffizielle Hochsprung-Weltmeisterschaft“ bezeichnen, schließlich werden doch neben den platzierten EM-Teilnehmern aus Berlin auch Spitzenathleten aus dem „Rest der Welt“ an den Start gehen. Auf der Teilnehmerliste stehen mit Donald Thomas von den Bahamas, Brandon Starc aus Australien, Edgar Rivera aus Mexico und Trevor Berry (ebenfalls Bahamas) vier absolute Weltklasse-Athleten, die nun auf die europäische Spitzenklasse des Hochsprungs treffen.

Der frischgebackene Europameister Mateusz Przybylko vom TSV Bayer Leverkusen hat sich für Eberstadt einen neuen deutschen Rekord im Hochsprung zum Ziel gesetzt. Dafür wurde von einem der Sponsoren eigens eine Prämie ausgelobt.

Weiter am Start sein werden Vize-Europameister Maksim Nedasekau aus Weißrussland, der EM-Dritte Ilya Ivanyuk, der Deutschen Eike Onnen, der Pole Sylwester Bednarek und das junge deutsche Hochsprungtalent Tobias Potye.

Das Internationale Hochsprung-Meeting Eberstadt wird, zumindest in der bisherigen Form, in diesem Jahr zum letzten Mal veranstaltet. Aus diesem Grund werden einige der „Altstars“ als Gäste dabei sein, wie zum Beispiel Dietmar Mögenburg, Gerd Nagel und Carlo Thränhardt sowie Ex-Weltrekordler Jacek Wszola aus Polen oder auch die frühere deutsche Ausnahmehochspringerin Ariane Friedrich. hme

