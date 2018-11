Die Kämpfer schreiben Geschichte

Das hat es in der Geschichte der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim so noch nicht gegeben. Zehn Teilnehmer angetreten, sechsmal Gold, viermal Silber, einmal Bronze geholt sowie mit drei Technikerpreisen ausgezeichnet.

Beim16. Wallburg-Turnier in Eltmann in Bayern kämpften an zwei Tagen 270 Judoka aus 36 Vereinen um Medaillen und den Wanderpokal. Erstmals nahmen auch einige Nachwuchsathleten und Erwachsene an diesem überregionalen Turnier teil.

U15 zuerst an der Reihe

Am Samstagvormittag war zunächst die Altersklasse U15 an der Reihe. Mit Anna-Lena Höcherl in der Gewichtsklasse bis 36 Kilogramm begann das bislang erfolgreichste Wochenende für den TSV, indem sie sich sehr souverän bis ins Finale durchkämpfte. Auch diesen Durchgang gewann sie schon nach vier Sekunden gegen Sophie Behr vom 1. JC Oberhaid. Aufgrund der technisch schönsten und schnellsten Wurfausführungen bekam sie dann auch den ausgelobten Technikerpreis in der weiblichen U15 verliehen. Bei der männlichen U15 trat der Gelbgurtträger Pierre Ederer in der Gewichtsklasse über 66 Kilogramm an. Auch er schaffte den Sprung ins Finale, obwohl er durchwegs gegen Höhergraduierte hat antreten müssen. Im Endkampf kam er gegen den Braungurtträger Nikolaj Maximtschuk von der Post SV Bamberg. Nach zwei Kontertechniken musste sich der TSVler geschlagen geben und erkämpfte erstmals im laufenden Sportjahr eine Silbermedaille bei einem überregionalen Turnier.

Am Samstagnachmittag kamen dann die Erwachsenen an die Reihe, und hier sollten alle bisherigen Erfolge seitens des TSV eingestellt werden. Zunächst gingen die Frauen auf die Matte. In der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm hatte die Grüngurtträgerin Mara Noorlander einen guten Lauf und erreichte das Finale. Auch in diesem Durchgang gegen die Danträgerin Katharina Klust vom PTSV Hof ging sie am Ende als Siegerin hervor und hatte damit Gold. Gleich zwei Teilnehmer stellte man in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm mit Andrea Zettelmeier und Nora Hofmann. Beide standen dann auch im Finale und machten Gold und Silber untereinander aus. Zettelmeier stand am Ende ganz oben auf dem Siegerpodest. Auch sie konnte den ausgelobten Technikerpreis bei den Frauen mitnehmen für die schnellsten und schönsten Wurftechniken im Wettkampf.

Nun waren die Männer an der Reihe. Und auch hier ging es gleich richtig zur Sache. Torsten Zettelmeier in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm zeigte sich ebenfalls in sehr guter Form und unterlag lediglich dem Endkampf gegen Mohammad Mohammadi von der SG Eltmann. Den nächsten Titelgewinn gab es durch Andreas Kraft in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm. Da er noch nicht genug hatte, trat er dann auch noch in der Gewichtsklasse über 100 Kilogramm an. Hier allerdings verwehrte ihm sein Vereinskollege Christoph Kastl im Halbfinale einen weiteren Endkampf. Kraft holte sich die Bronzemedaille und damit seine zweite Medaille. Kastl gewann souverän gegen Karl Hoppe von der SG Eltmann. Auch er bekam den Technikerpreis.

Der Sonntag sollte dieses überaus erfolgreiche Wochenende mit einmal Gold und einmal Silber abrunden. In der Altersklasse U18 waren allerdings nur zwei Teilnehmerinnen seitens des TSV vor Ort, und zwar Mara Noorlander in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm sowie Franziska Höcherl in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm. Letztgenannte holte sich gegen Sophia Meißner vom TSV Lohr die Goldmedaille. Noorlander verlor im Finale gegen Marlene Gehring von der Post SV Bamberg und erreichte damit die Silbermedaille. Trotz diesen überragenden Ergebnissen reichte es für den TSV in der Mannschaftswertung nur für den dritten Rang. Den Wanderpokal holte sich die Post SV Bamberg vor den Gastgebern der SG Eltmann.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018