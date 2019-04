Die Krone des deutschen Kraftsports

Es ist angerichtet: Die Obrigheimer Gewichtheber bitten zum Finale. Am kommenden Samstag greifen sie in der Neckarhalle nach der Krone des deutschen Kraftsports. Zum ersten Mal seit 2015 findet der Endkampf um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft ohne den AV Speyer statt. Dabei kämpfte der Serienmeister bis zuletzt um den erneuten Einzug in den Endkampf.

Die Pfälzer hatten am 16. Februar bekanntlich gegen den KSV Durlach verloren und rutschten dadurch auf Platz drei in der Bundesliga-Staffel Süd-West – hinter den SV Obrigheim und den AC Mutterstadt, die sich dadurch zusammen mit Nord-Ost-Meister SSV Samswegen fürs Dreierfinale am kommenden Samstag qualifiziert haben.

In besagtem Duell zwischen Speyer und Durlach ging es turbulent zu: Erst wurde beim Wiegen das Körpergewicht eines Athleten falsch protokolliert, während des Wettkampfs wurde dann eine Hantel nicht wie angegeben beladen. Der Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) bestätigte umstrittene Kampfrichterentscheidungen und einen 2:1-Sieg des KSV Durlach, dagegen ging Speyer juristisch vor. Für den morgigen Freitag, also einen Tag vor dem Endkampf, hatte das Landesgericht Heidelberg eine Entscheidung angekündigt. Zur Debatte stand, dass der Serienmeister als viertes Team in den Endkampf einziehen würde. Da wäre es selbst in der geräumigen Neckarhalle eng geworden. Nun haben sich der Bundesverband und der klagende Verein außergerichtlich geeinigt. Speyer erhält eine Entschädigung von 4000 Euro für mutmaßlich entgangene Fördermittel und Sponsorengelder, bleibt aber sportlich außen vor.

Obrigheim im Finalfieber

In Obrigheim steigt derweil das Finalfieber. Die Eintrittskarten waren innerhalb kurzer Zeit vergriffen, die Halle wird bis auf den letzten Platz besetzt sein. Die Gastgeber hoffen, dass sie ihr Heimrecht in einen Heimvorteil ummünzen können und zum vierten Mal nach 2003, 2008 und 2013 den Meistertitel gewinnen.

„Es wird spannend“, glaubt Manuel Noe. Von den zwei Kontrahenten schätzt der Obrigheimer Sportchef den SSV Samswegen stärker ein als den Liga-Rivalen AC Mutterstadt. Beide Mannschaften werden wohl ihren Saisonrekord übertreffen. Mutterstadts bisheriger Bestwert steht bei 890,8 Punkten, Samswegens bei 872,2. Die Pfälzer werden mit dem frisch gekürten Europameister Antonino Pizzolato antreten. Der Italiener siegte beim Kräftemessen in der 81-Kilo-Klasse und verwies unter anderem Titelverteidiger Nico Müller vom SV Obrigheim auf die Plätze. Der SSV Samswegen vertraut auf die ehemaligen Nationalheber Robert Joachim und Michael Müller sowie Eigengewächs Roberto Gutu und voraussichtlich Björn Hertrampf. Bei den Gastgebern (Saisonrekord: 894,4 Punkte) sind alle Mann an Bord. Auch Matthäus Hofmann, der bei seinem EM-Wettkampf körperlich gehandicapt war, hat sich fit und kampfbereit gemeldet. Die beiden Ausländerplätze werden nach jetzigem Stand der Österreicher Sargis Martirosjan und der Spanier Acoran Hernandez einnehmen, daneben stehen Nico Müller, Jakob Neufeld sowie Marius Oechsle und Ruben Hofmann im Aufgebot.

