Anzeige

Monte Carlo (dpa) - Die sechste Etappe der Formel-1-Welttournee ist beendet. Daniel Ricciardo lässt trotz erheblicher Probleme seinen Verfolgern Sebastian Vettel und Lewis Hamilton im Rennen keine Chance. Die Lehren aus dem Großen Preis von Monaco.

RICCIARDO EMPFIEHLT SICH FÜR HÖHERES: Daniel Ricciardo genoss den Sprung in den Pool im schwimmenden Team-Tempel am Jachthafen. Der Australier dominierte das gesamte Grand-Prix-Wochenende und bescherte Red Bull im 250. Grand Prix den krönenden Sieg. Dabei standen ihm am Ende nur sechs von acht Gängen zur Verfügung, zudem fehlte ihm Motorleistung. Schuld hatte das sogenannte MGU-K, ein Antriebsbauteil zur Rückgewinnung von Bremsenergie. «Das war echt kein gutes Gefühl», räumte Ricciardo ein. «Er war der coolste Typ da draußen», lobte Teamchef Christian Horner. Jetzt sollte der Brite allerdings schnell den auslaufenden Vertrag seines Top-Fahrers verlängern. Sonst könnten Ferrari oder Mercedes bei dem 28-Jährigen zuschlagen.

VETTEL PIRSCHT SICH WIEDER HERAN: An Daniel Ricciardo war für Sebastian Vettel kein Vorbeikommen. «Ich konnte einfach nicht entscheidend genug an Daniel heranfahren, auch trotz seiner Probleme», resümierte Vettel. Immerhin hielt der deutsche Ferrari-Star WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton mühelos auf Distanz und verkürzte seinen Rückstand auf 14 Zähler. Monaco liegt Mercedes aber ohnehin nicht. Daher dürften die Silberpfeile auch mit dem Ergebnis leben können. Hamilton war aber froh, dass es vorbei war. «Das war das langweiligste Rennen meines Lebens», befand der Brite, dessen Wagen mit dem langen Radstand im engen Monaco nicht gut zurechtkommt.