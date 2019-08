Die Lücke füllen

Adehkeem Brown verstärkt die Unicorns in der Defense. © Unicorns

Gerade noch rechtzeitig vor Ende der Wechselfrist sind die Schwäbisch Hall Unicorns letzte Woche fündig geworden: Defense Back Adehkeem Brown kommt für den in der GFL nicht spielberechtigten Monteze Latimore nach Hall. Zuletzt war der Amerikaner in Italien bei den Turin Giaguari aktiv.

„Wir sind froh, dass wir so schnell und noch rechtzeitig vor dem 31. Juli eine sehr gute Lösung gefunden haben“, sagt Halls Head Coach Jordan Neuman, der vorletzte Woche auf seine Neuverpflichtung Monteze Latimore verzichten musste (siehe auch https://www.unicorns.de/index.php/team/gfl-team/archiv/488-keine-freigabe-fuer-monteze-latimore). „Mit Adehkeem Brown haben wir keine Notlösung sondern einen Ersatz auf Augenhöhe verpflichtet“, ist sich Neuman sicher. Am Wochenende ist Brown in Schwäbisch Hall eingetroffen.

Der 24-jährige Brown kann nicht nur auf eine beeindruckende College-Karriere in den USA verweisen, er ist auch schon europaerfahren: Bis vor wenigen Wochen war er bei den Turin Giaguari (Jaguare) in der 1. italienischen Liga aktiv. Zuvor spielte er an der Quincy University in Illinois, wo er auch den Schul- und Conference-Rekord für die meisten Interceptions in einer College-Karriere hält.

Außerdem wurde Brown für die All-American-Auswahl der Divison-2-Colleges nominiert und hat 2018 am Dream Bowl sowie am National Bowl teilgenommen. Seinen ersten Einsatz im grünen Trikot der Unicorns wird Brown voraussichtlich am kommenden Sonntag beim Heimspiel der Haller gegen Frankfurt Universe haben.

Monteze Latimore wurde von den Unicorns derweil nach Finnland zu den Helsinki Roosters vermittelt. „Monteze kam nach Europa um Football zu spielen und sollte das auch tun“, sagt Jordan Neuman. „Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir in Helsinki einen zu ihm passenden Platz gefunden haben.“ axe

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.08.2019