Die Nähe zu den Sportlern ist besonders

Das ADAC Odenwaldring Klassik in Walldürn war am Wochenende wiederum der sportliche Höhepunkt für alle Motorradfreunde aus nah und fern. Die nostalgische Faszination dieser Veranstaltung hat auch bei der elften Auflage dieses traditionellen Motorradrennens wieder viele Fahrer und Zuschauer in seinen Bann gezogen.

Über 220 Teilnehmer aus insgesamt sieben Ländern verdeutlichten einmal mehr den Stellenwert dieser Rennsport-Veranstaltung, die mit ihrer bunten Mischung aus klassischen Solo- und Gespann-Motorrädern eine einzigartige Rennatmosphäre bietet. Für das Team um Organisationsleiter Manfred John bedeutet dieses Rennwochenende stets eine große Herausforderung, die nur mit den vielen Helfern hinter den Kulissen zu bewerkstelligen ist. Umso schöner war es, dass auch in diesem Jahr das Wetter mitspielte und damit die Mühen der Veranstalter belohnt wurden.

Nur kleinere „Ausrutscher“

Bis auf ein paar kleine „Ausrutscher“ war auch das Renngeschehen ohne schlimmere Unfälle über die Bühne gegangen und damit fiel das Fazit von Manfred John auch in diesem Jahr äußerst positiv aus, auch wenn durch eine Parallel-Veranstaltung am Nürburgring den einen oder anderen Fahrer „abgezogen“ hat.