Die Ohnmacht vor einer höherer Gewalt

Anzeige

„Das Gehege“ heißt das Werk von Wolfgang Rihm, das er als Mittelstück in sein Triptychon „Drei Frauen“ integriert hat. Der als „eine nächtliche Szene“ bezeichnete Monolog ist die Schlussszene des dritten Akts, die Botho Strauß unter dem Titel „Schlusschor“ zusammengefasst hat und die fast vollständig voneinander losgelöst sind. Gleiches gilt auch für diese Schlussszene.

Nachdem im dritten Akt der Fall der Berliner Mauer 1989 verkündet wurde, taucht ein Paar von drüben auf und die Adelige Anita von Schastorf hängt ihren monarchistischen Träumen nach. Danach dringt sie in den Zoo ein, provoziert ausgerechnet einen Steinadler, lockt ihn in die Freiheit und tötet ihn schließlich, als er nicht hält, was sie sich von ihm verspricht. Diese Szene zwischen der nun namenlosen Frau und dem Adler ist „Das Gehege“, das Wolfgang Rihm mit den ihm eigenen Mitteln seiner modernen Musiksprache vertont hat.

In Stuttgart inszeniert Andrea Breth die zwei Kurzopern und versucht deren Verwandtschaft zu verdeutlichen. Und des geschieht nicht nur dadurch, dass dieselben sechs Protagonisten die Rollen verkörpern und so eben der Adler im „Gehege“ gleich in fünffacher Person zu sehen ist. Vor allem ist es der Bühnenbildner Martin Zehetgruber, zusammen mit der Kostümbildnerin Nina von Mechow, die die Verbindung herstellen.

„Der Gefangene“ beginnt damit, dass man zunächst nur den beleuchteten Kopf, der von Angeles Blancas Gulin verkörperten Mutter sieht. Wenn sich der Vorhang hebt, wird der Blick frei auf einen Käfig.. Im Lauf des Geschehens werden aus dem einen Käfig acht, die teilweise auch in der Luft hängen, bis die Bühne leer ist, und durch die Rückwand grelles Neonlicht zu sehen ist. In diesem Rahmen vollbringt der Bariton Georg Nigl als der Gefangene eine stimmlich als auch darstellerisch überragende Leistung. In der Doppelrolle als Kerkermeister und Großinquisitor überzeugt Tenor John Graham-Hall.

„Das Gehege“ besteht aus Gitterwänden, zwischen denen fünf Adler, teils mit stilisierten Flügeln, und Angeles Blancas Gulin als Frau agieren. Dabei wartet die Sopranistin mit einer biegsamen, expressiven Stimme auf und bewältigt diese geradezu mörderische Partie mit Bravur. Differenziert dirigiert Franck Ollu das Staatsorchester. Dieter Schnabel

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.05.2018