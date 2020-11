Die Perfektion vor Augen

Dublin.Bloß kein Risiko! Die Reise nach Irland wird für die deutschen Fußball-Frauen zu einem Blitztrip. Mit der spätestmöglichen Anreise am Montag und dem Heimflug unmittelbar nach dem Spiel am Dienstag (18 Uhr/Sport1) reagieren der DFB und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf die Corona-Lage und die jüngsten Fälle von Infektionen, die sich bei Länderspiel-reisen im Männerbereich ereignet haben. Das Motto für Dublin lautet also: gesund hin, gesund zurück und die bisher perfekte EM-Qualifikation mit einem letzten Sieg krönen.

Das 6:0 gegen Griechenland am Freitag in Ingolstadt hatte deutlich aufgezeigt, wie überlegen die DFB-Frauen in ihrer Gruppe auf dem Weg nach England 2022 sind. Die Bilanz nach sieben Quali-Spielen lautet: sieben Siege, 43:0 Tore. dpa

