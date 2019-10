„Die Qualität hat sich herumgesprochen“

Er ist der Initiator des „Taubertal 100“ – Hubertus Beck spricht im FN-Interview spricht Beck über die verbesserte Organisation des Laufs und darüber, dass es im kommenden Jahr eine weitere Auflage der Veranstaltung geben wird.

Herr Beck, wie lautet Ihr Fazit zum diesjährigen „Taubertal 100“?

Hubert Beck: Es lief viel besser als erwartet. Dank der verbesserten Abläufe war dies das beste Event, das wir bisher hatten. Wir haben die Veranstaltung weiterentwickelt, damit alles noch effizienter funktioniert. So gab es in diesem Jahr zum Beispiel keine Wartezeiten mehr beim Check-In der Läufer.

Was war denn ihr persönliches Highlight in diesem Jahr?

Beck: Das war für mich die Schaffung der Bestenlistenfähigkeit auf der 100-Meilen-Distanz. Und dass wir auf dieser Strecke gleich einen Weltrekord verzeichnen konnten, der eine deutliche Verbesserung des bisherigen Bestwerts, nämlich um 37 Minuten, darstellt.

Mit rund 300 Läufern haben Sie in diesem Jahr einen neuen Teilnehmerrekord aufgestellt. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe für die wachsende Beliebtheit des „Taubertal 100“?

Beck: Ein Grund sind die Empfehlungen der Läufer untereinander. Die Qualität des Laufs hat sich herumgesprochen. Wir haben hier eine perfekte Organisation und eine fantastische Landschaft. Viele Teilnehmer sind aber auch über meine Trainingsbücher zu dem Lauf gekommen. In diesem Jahr waren 40 Sportler mit dabei, die zum ersten Mal einen Ultra-Marathon gelaufen sind. Und 77 der Teilnehmer sind zum ersten Mal über die 100-Kilometer-Distanz gelaufen. Dazu kommen dann noch die Wiederholungs-Läufer, denen der „Taubertal 100“ einfach gefällt.

Können Sie auch schon etwas zur nächstjährigen Auflage des Laufs verraten?

Beck: Ja, diese wird am 3. Oktober 2020 stattfinden. Und sie wird so durchgeführt wie in diesem Jahr. ses

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.10.2019