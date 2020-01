Die Region schielt auf die Playoffs

Sowohl die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg als auch die der Hakro Merlins Crailsheim sind an diesem Wochenende spielfrei. Auf dem Programm stehen morgen nämlich die Halbfinals des nationalen Pokals – und aus diesem Wettbewerb sind beide Mannschaften schon in der ersten Runde ausgeschieden.

Für uns ist diese Pause willkommene Gelegenheit, das bisherige Abschneiden der beiden „Aushängeschilder“ der Region einmal näher zu beleuchten und dabei die wichtigsten Fragen zu beantworten. Augenblicklich liegen die beiden Mannschaften auf den Tabellenplätzen fünf und sechs und haben deshalb gute Chancen, um nach der regulären Saison in die Playoffs der besten Acht einzuziehen.

Welche der beiden Bundesliga-Mannschaften aus der Region hat im bisherigen Saisonverlauf am meisten überrascht?

Das ist natürlich das Team aus Crailsheim. In der Vorsaison waren die „Zauberer“ fast schon abgestiegen, ehe praktisch in „letzter Sekunde“ doch noch die Rettung gelang, für die man jedoch allerhand Schützenhilfe von anderen Mannschaften benötigte. Danach wurde in Crailsheim der „Reset-Knopf“ gedrückt und mit Ausnahme von Kapitän Sebastian Herrera praktisch das ganze Team „ausgetauscht“. „Wir haben darauf geachtet, Spieler mit gutem Charakter zu finden. Sie sollten das Potenzial zum Verteidigen mitbringen und Teambasketballspielen wollen“, sage Coach Tuomas Iisalo vor Saisonbeginn gegenüber der Fachzeitschrift „BiG“. Und bei der Suche nach diesen Spielern haben die Crailsheimer sehr gut gescoutet, wie man heute weiß.

Was für eine Art von Basketball spielen beide Mannschaften?

Sowohl Crailsheim als auch Würzburg spielen einen teamorientierten modernen Basketball. Beide Mannschaften bewegen in der Offensive den Ball sehr schnell und suchen immer wieder den freistehenden Schützen. Beide Teams gehören bei der Trefferquote von jenseits der Dreierlinie (Würzburg 40,1 Prozent, Crailsheim 37,7) zu den besseren Teams in der BBL, wobei die Merlins deutlich häufiger von außen werfen als die „Baskets“ und deshalb auch deutlich mehr Zähler mit ihren Dreiern gesammelt haben (Würzburg bislang 396, Crailsheim 504 Punkte). Würzburg sucht häufiger auch den Weg unter den Korb, wo mit Luke Fischer einer der derzeit besten Center der gesamten Liga einen prima Job macht. Bei den Assists gehören beide Teams sogar zur „Crème de la Crème“ der deutschen Basketball-Bundesliga. Mit 22,2 (Würzburg) beziehungsweise 21,5 (Crailsheim) liegen sie momentan in der BBL-Rangliste auf den Rängen zwei und drei.

Welchen Anteil haben die beiden Trainer am momentanen Höhenflug ihrer Teams?

Zweifellos in beiden Fällen einen sehr großen. Beide Trainer hatten die recht komfortable Situation, eine Mannschaft nach ihren Wünschen und Vorstellungen zusammenzustellen (natürlich unter Berücksichtigung des jeweils vorhandenen Budgets). Und sie haben dabei ein glückliches Händchen bewiesen. Der gegenseitige Respekt ist deshalb auch besonders groß. So sagte kürzlich Denis Wucherer bei der Pressekonferenz nach dem direkten Duell (92:88 nach Verlängerung für Würzburg): „Ich gratuliere Tuomas Iisalo zu einer wunderbaren ersten Hälfte. Wenn ich nicht Coach der gegnerischen Mannschaft gewesen wäre, hätte ich das sehr genossen. Es war moderner Basketball mit hoher Spielintelligenz und schneller Ballbewegung.“ Und dann fügte er mit einem leichten Grinsen hinzu: „So würden wir auch gerne spielen, aber entweder bin ich als Coach nicht gut genug oder meine Spieler sind dafür nicht clever genug. Wahrscheinlich ist es eine Mischung von beidem.“ Verstecken muss sich Würzburg in dieser Beziehung aber auf keinen Fall.

Wo haben beide Mannschaften noch ihre Schwierigkeiten?

Beide tun sich extrem schwer, wenn es gegen die wirklich starken Teams der Liga geht. Dies überrascht bei Würzburg noch mehr als bei Crailsheim, da in Unterfranken die eigenen Ansprüche doch etwas höher sind als im hohenlohischen Teil von Franken. Die „Baskets“ haben schon in der Vorsaison die Playoffs deshalb verpasst, weil sie zu selten gegen die „Schwergewichte“ der Liga gepunktet haben. Und auch dieses Mal lautet die Siegbilanz gegen die Teams, die aktuell auf den Playoff-Plätzen liegen, gerade einmal 2:5 (nur gegen Crailsheim und Bamberg wurde gewonnen). Bei den Merlins steht die Bilanz augenblicklich bei 2:4, wobei hier noch das Vorrundenspiel gegen Alba Berlin aussteht.

Schaffen beide Teams, oder zumindest einer von beiden, den Einzug in die Playoffs?

Diese Frage ist zum augenblicklichen Zeitpunkt nicht einmal mit Kaffeesatzleserei zu beantworten. Es steht derzeit noch über die Hälfte der regulären Saison aus und dementsprechend kann noch sehr viel passieren. Gegenwärtig umfasst der Kreis der „heißen“ Playoff-Kandidaten neun Vereine. Dahinter lauern aber zumindest noch vier weitere Mannschaften, die bei einer eigenen guten Serie recht schnell den Anschluss wieder herstellen könnten. Für Crailsheim dürfte es deshalb sehr schwer werden, die eigene Position zu verteidigen, da der Spielerkader im Vergleich zur Konkurrenz doch recht dünn besetzt ist. Schon ein einziger verletzter Spieler oder die Formkrise eines anderen könnte größere Probleme bringen. Für Crailsheim wäre das Verpassen der Playoffs aber alles andere als ein Beinbruch, denn so hohe Ziele hatte man sich vor der Saison ohnehin nicht gesetzt. Der anvisierte Klassenerhalt sollte schon jetzt eigentlich kein Thema mehr sein. Etwas anders sieht es dagegen bei Würzburg aus. Nach zwei neunten Plätzen hintereinander sollen, so die eigene Vorgabe, dieses Mal die Playoffs her. Die Chancen hierzu stehen wahrlich nicht schlecht. Um dieses Ziel aber tatsächlich zu erreichen, muss die Mannschaft konstanter spielen als bisher. Auch Wucherer hat zuletzt bemängelt, dass das Team oft nur 20 Minuten auf hohem Niveau agiert.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.01.2020