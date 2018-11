Die Spitze fest im Blick

Löwen-Sportchef Oliver Roggisch warnt vor Montpellier. © dpa

Mannheim.Die Tabellensituation ist gut, die Perspektive prächtig: Nach dem überraschenden Auswärtssieg bei Telekom Veszprém haben die Handballer der Rhein-Neckar Löwen in der schweren Vorrunde der Champions League (CL) die Chance auf eine Topplatzierung, die auch eine gute Ausgangslage für die K.o.-Runde bedeuten würde. Momentan beträgt der Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona sogar nur zwei Punkte.

„Ich sehe uns in einer guten Position“, sagt Rechtsaußen Patrick Groetzki vor dem Duell in der Mannheimer SAP Arena mit Montpellier HB (Mittwoch, 19 Uhr). Der französische Titelverteidiger ist bislang noch sieglos - was die Qualität der Mannschaften in der Gruppe A nur noch einmal unterstricht. Mit einem weiteren Sieg hätten die Badener schon zehn Punkte auf dem Konto.

„Der Erfolg in Veszprém könnte extrem wertvoll sein. Denn wenn wir diesen Gegner auch in eigener Halle schlagen, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir Veszprém schon einmal hinter uns lassen“, sagt Kapitän Andy Schmid, der mit den Löwen zuvor die Auswärtspartien in Kielce und Skopje etwas unglücklich verloren hatte. „Wenn man diese Reisen auf sich nimmt, gut spielt und trotzdem nichts mitbringt, ist das einfach schade. Umso schöner war es, dass die Mannschaft sich jetzt mal in Veszprém belohnt hat“, freut sich der Sportliche Leiter Oliver Roggisch, der vor Montpellier trotz des enttäuschenden Champions-League-Starts warnt: „Das ist eine sehr gute Mannschaft.“

