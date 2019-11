Die Spitzenposition untermauert

Ebbecke White Wings Hanau – TG s.Oliver Würzburg 86:124 (27:31, 19:28, 16:31, 24:34)

Würzburg: Obiesie (28 Punkte/davon 7 Dreier), Pipiras (25), Hunt (17/2), Weitzel (14), Albus (11/3), Stechmann (8/2), Eisenberger (7), Fischer (6), Jaschewski (3/1), Leonhardt (3/1), Hadenfeldt (2).

Zuschauer: 302.

Nur im ersten Viertel haben die Gastgeber mit dem Tabellenführer mithalten können: Am Ende hat TG s.Oliver Würzburg im Nachholspiel der 2. Basketball-Bundesliga (ProB) bei den Ebbecke White Wings Hanau den nächsten Kantersieg gefeiert. Der beste Angriff der Liga fand früh seinen Rhythmus, erzielte 59 Punkte in der ersten und 65 Punkte in der zweiten Halbzeit und ließ dem ProA-Absteiger keine Chance.

Bester Werfer war Youngster Joshua Obiesie, der mit 28 Punkten und 10 Rebounds zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen ein „Double-Double“ ablieferte und sieben seiner acht Dreierversuche versenkte. Rytis Pipiras (25), Cameron Hunt (17), Jonas Weitzel (14) und Kapitän Julian Albus (11) trafen ebenfalls zweistellig. Mit Hunt, Obiesie und Pipiras stellen die Unterfranken derzeit die drei Top-Scorer der 2. Basketball-Bundesliga (ProB).

Durch den siebten Sieg in Folge bleibt die TG s.Oliver Würzburg Spitzenreiter der Süd-Gruppe und ist mit neun Siegen aus zehn Spielen das erfolgreichste Team der gesamten ProB.

Am Wochenende ist die TG spielfrei. . pw

