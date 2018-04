Die Titelverteidigung ist das große Ziel

Anzeige

Auf die letzte Frage konnte man letztes Wochenende schon die ersten Antworten finden, denn die Munich Cowboys sind bereits am vergangenen Samstag mit einem Heimspiel gegen Frankfurt Samsung Universe in die neue Saison gestartet. Gegen die Hessen musste man zwar eine 0:17-Niederlage einstecken, gegen den nominell extrem starken Frankfurter Angriff haben sich die Münchner aber sehr gut geschlagen.

Insbesondere in der Defense zeigten sich die Bayern gegenüber dem Vorjahr klar verbessert. Es wird also spannend zu sehen sein, wie sich die Haller Offense im Vergleich zum Frankfurter Angriff gegen das „Grand Old Team oft the South“ schlagen wird. Immerhin haben sich die Cowboys das Ziel gesetzt, nach 2014 in diesem Jahr wieder in die Playoffs einzuziehen.

Helfen soll ihnen dabei der neue US-Quarterback Trenton Miller. Er verfügt über fünf Jahre Erfahrung als Starting Quarterback in verschiedenen Colleges in den USA und in Kanada, darunter die University of South Florida aus der 1. College-Division. Außerdem haben sich die Münchner auf den Runningback- und Receiver-Positionen deutlich verstärkt, auch wenn man auf den Routinier Fabien Gärtner im Backfield verzichten muss.

Gleiche Rolle wie 2012

Für die Unicorns beginnt am Samstag die „Jagdsaison“. Allerdings sind sie dabei die Gejagten, denn als amtierender Deutscher Meister trachten alle Gegner danach, sie vom Thron zu stoßen. Diese Rolle hatten die TSG’ler bereits in der Saison 2012 inne gehabt und damals mit Bravour, also mit der Titelverteidigung, gemeistert. „Natürlich ist das unser großes Ziel, aber bis zum German Bowl ist es ein langer Weg“, sagt Jordan Neuman. „Wir schauen von Spiel zu Spiel und konzentrieren uns immer auf den nächsten Gegner.“

Coach Neuman weiß auch, dass sich alle Süd-Teams über den Winter verstärkt haben. „Das wird kein leichter Weg für uns werden. Auch deshalb freuen wir uns über jeden Fan, der uns im Stadion unterstützt.“ axe

