Die umstrittene Königsklasse

Hoffenheim.Marcel Rapp will von der Kritik an der Uefa Youth League nichts wissen. „Für die Jungs ist das ein geiles Spiel und die Chance, sich auf höchstem Niveau zu präsentieren“, sagt der U-19-Cheftrainer der TSG Hoffenheim. Und die will seine Mannschaft heute nutzen, wenn es im Achtelfinale gegen die U 19 von Dynamo Kiew geht. Anpfiff der Begegnung ist um 16 Uhr im Dietmar-Hopp-Stadion. So positiv wie Rapp sieht nicht jeder Fußballfunktionär die Junioren-Königsklasse. So äußerte im Dezember 2014 etwa der damalige DFB-Sportdirektor Hansi Flick „Zweifel, ob der hohe Aufwand im Verhältnis zum Nutzen steht“ – weil es strapazierend sei, durch ganz Europa zu fahren und zumindest damals nicht die besten Jugendmannschaften teilnehmen durften, sondern die U-19-Teams der Vereine, die sich für die Champions League qualifizieren.

Unterstützung aus der Bundesliga

Zur Saison 2015/16 wurde das geändert. Zwar ist Hoffenheims U19 dank des Champions League-Einzugs der Profis qualifiziert. Zusätzlich wurde aber auch ein so genannter „Meisterweg“ eingeführt, bei dem sich die jeweiligen U-19-Landesmeister miteinander messen. Im Achtelfinale kreuzen sich die Wege der beiden Teilnehmerfelder. Auch dank der „sinnvollen Änderungen“, will Rapp von der Kritik an der Youth League nichts wissen. „Natürlich ist es ein großer logistischer Aufwand“, räumt er ein. „In der Vorrunde konnten wir aber mit den Profis bei den Spielen mitreisen. Und jetzt haben wir zwei Heimspiele zugelost bekommen, hätten also auch im Viertelfinale Heimrecht.“

Daher hielte sich die Belastung in Grenzen – auch, weil „die Ligakontrahenten uns entgegen gekommen sind und wir vor Youth-League-Spielen freitags und danach erst sonntags ran müssen“, findet er weitere Argumente. Ebenso habe man die schulische Belastung gut steuern können, indem die Kicker viel vorarbeiteten. „Bisher hat sich jedenfalls noch kein Lehrer beschwert“, sagt Rapp und lacht. Auch Kritik am Ausfall von Trainingseinheiten kann Rapp nicht nachvollziehen. Er findet: „Spiele auf höchstem Niveau sind doch das beste Training.“

So motiviert wie die Hoffenheimer sind bislang nur wenige deutsche Nachwuchsteams in den Wettkampf gestartet. Erst einmal erreichte eine deutsche Mannschaft das Halbfinale: Schalke 04 in der Premierensaison vor fast fünf Jahren. „Wir Deutschen haben uns nicht mit Ruhm bekleckert. Das wollen wir ändern“, sagt etwa Sebastian Hoeneß, Sohn von Dieter Hoeneß und U-19-Trainer des FC Bayern, im Gespräch mit „sportschau.de“. Er gibt jedoch zu bedenken, dass hier im internationalen Vergleich auf die Schulbildung mehr wert gelegt würde. Außerdem seien vor allem englische Teams für ihre aus aller Welt zusammengekauften Jugendmannschaften bekannt. Für die Hoffenheimer spielt dieser Vergleich nur eine untergeordnete Rolle. Rapp betont vielmehr die gute Entwicklung seines Teams und die mannschaftliche Geschlossenheit.

Tolle Kulisse erwartet

„Das wird ein richtig schwerer Gegner, ein intensives Spiel, das uns alles abverlangen wird“, sagt Rapp. „Wir wollen auf jeden Fall gewinnen und ins Viertelfinale“, ergänzt er. Bis zu 3000 Zuschauer werden heute im Dietmar-Hopp-Stadion erwartet – darunter auch rund 50 Scouts der größten Clubs der Welt. „Wir wollen uns gut präsentieren und ins Viertelfinale einziehen“, sagt Dirk Mack, Direktor Nachwuchs der TSG. Dort könnten die Kraichgauer Nachwuchskicker dann auf Real Madrid treffen. Auch wenn die Youth League nicht unumstritten ist – in Hoffenheim nähme man auch dieses Spiel gerne mit.

