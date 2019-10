Die „Veilchen“ liegen den Mainfranken

Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg startet am heutigen Samstag mit einem Heimspiel gegen die BG Göttingen in den Oktober, der für die Würzburger Basketball-Fans nur eine kurze Auswärtsfahrt nach Bayreuth und gleich drei Partien in der heimischen s.Oliver Arena bereit hält. Los geht es heute um 18 Uhr. Für die Heimpremiere stehen noch Tickets aller Kategorien im Online-Shop und ab 16.30 Uhr an der Tageskasse zur Verfügung.

„Es geht jetzt darum, den ersten Sieg einzufahren, um die Nerven zu beruhigen. Wenn man neun Wochen lang täglich hart für den Erfolg arbeitet, sollte sich der Erfolg dann auch irgendwann einmal einstellen“, sagt Headcoach Denis Wucherer vor dem ersten Pflichtspiel in eigener Halle: „Wir haben in Oldenburg und in Berlin gerade offensiv teilweise schon sehr gut gespielt, leider ist noch nichts Zählbares dabei herausgekommen. Wenn wir gegen Göttingen auch in der Verteidigung vierzig Minuten lang auf hohem Niveau agieren, werden wir eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen.“

Die fast komplett runderneuerten „Veilchen“ (im Sommer kamen neun Neuzugänge) starteten mit einer 77:96-Heimniederlage gegen die Basketball Löwen Braunschweig in die neue Spielzeit und zogen dann ein bisschen überraschend durch einen 79:74-Erfolg bei den Fraport Skyliners ins Pokal-Viertelfinale ein. „Wenn man sie spielen lässt, dann sind sie gut. Sie bewegen den Ball gut und haben viele Automatismen, die zuletzt gegen Frankfurt funktioniert haben. Im ersten Spiel hat Braunschweig das nicht zugelassen“, so Wucherer: „Wir müssen in der Verteidigung aggressiv und konzentriert sein und dürfen sie nicht ins Spiel kommen lassen. Unsere Fans werden da sein, wenn wir sie brauchen, aber das wird auch zuhause kein Selbstläufer.“

Der Blick auf die bisherigen zehn Begegnungen zeigt, dass die Südniedersachsen bisher immer ein gern gesehener Gast in der s.Oliver Arena waren: Alle fünf Heimspiele gegen die „Veilchen“ hat Würzburg gewonnen. In Göttingen warten die Unterfranken dagegen seit vier Spielen auf einen Erfolg, in der Gesamtbilanz liegen sie daher nur knapp mit 6:4 Siegen vorne. Nummer sieben soll am Samstag folgen: „Wir sind hungrig auf den ersten Sieg“, sagt Florian Koch: Wir haben bisher mehr oder weniger gut gespielt und hätten vielleicht schon einen Sieg verdient gehabt. Der Erfolg fehlt aber noch, und Göttingen hat in Frankfurt gut gespielt. Es wird ein hartes Match, aber zuhause wollen wir natürlich unseren ersten Sieg einfahren.“ pw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.10.2019