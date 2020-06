Die Verluste gehen in die Millionen

Bei den Geisterspielen vor leeren Rängen , die derzeit ein bizzares Bild in der Fußballbundesliga liefern, bekommt der Zuschauer einen Eindruck von den Einnahmen, die den Stadienbetreibern da Woche für Woche fehlen. Keine zahlenden Zuschauer, das bedeutet ganz konkret: keine gesicherten Einnahmen aus dem Ticketverkauf, und der ist für alle Beteiligten eine wichtige Einnahmequelle. Und wenn die fehlt, dann ist der Verlust enorm, denn die Größenordnung bei Hallenveranstaltungen sind es ebenso.

Die Hallenbetreiber der großen deutschen Zuschauertempel allgemein müssen mit starken Einschnitten in der Corona-Krise leben.

Hallenbetreiber in Deutschland haben aufgrund des angeordneten Verbots von Großveranstaltungen bis zum Sommer mit ganz enormen Umsatzeinbußen zu kämpfen. „Rund 100 Veranstaltungstage mit etwa 1,2 Millionen erwarteten Besuchern mussten abgesagt oder verlegt werden“, beschrieb Tomasz Grenke, Sprecher der Betreiberfirma der Lanxess-Arena in Köln, der Deutschen Presse-Agentur die Lage.

Und die Ausfälle gehen ganz gehörig ins Geld: Für die Betreiber der mit einer Kapazität von bis zu 20 000 Zuschauern größten Mehrzweckhalle in Deutschland würde daraus ein Verlust von 20 Millionen Euro resultieren.

Grundlage weg

Ähnlich sieht die gegenwärtige Lage beim Olympiapark in München aus. Durch das Verbot sei die ganze Geschäftsgrundlage weg, sagte dessen Pressesprecher Tobias Kohler. „Der Park steht eigentlich nur noch zum Spazieren gehen und Joggen zur Verfügung.“ Auch hier ist der finanzielle Verlust erheblich: Bis Ende Juni würden Einnahmen in Höhe von zehn Millionen Euro wegfallen. Auf das Jahr gerechnet geht man beim Olympiapark München von einem Verlust in der gleichen Größenordnung aus.

Der „Worst-Case“

Die Corona-Krise und die damit wegfallenden Zuschauermassen hat auch die Betreiber der SAP-Arena in Mannheim stark getroffen.

„Für uns ist das absolute Worst-Case-Szenario eingetreten“, sagte deren Geschäftsführer Daniel Hopp. Nicht nur, dass keine Veranstaltungen im Heimstadion der Adler Mannheim bis zum Sommer stattfinden können. Auch wann es wieder Events in der bekannten Form geben wird, sei ja bisher noch nicht abzusehen. „Das erfüllt uns mit großer Sorge.“ dpa

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.06.2020