Die Zauberer treten mit drei Siegen im Rücken an

Die Hakro Merlins Crailsheim empfangen am Sonntag, 19. Januar, um 15 Uhr zum letzten Spiel der ersten Halbzeit in der easy-Credit Basketball Bundesliga den Aufsteiger Hamburg Towers. Die Hanseaten stehen derzeit auf dem 15. Tabellenplatz und konnten bisher nicht in dem Maße auftrumpfen, wie sie es sich vor der Spielzeit vorgenommen hatten. Die Crailsheimer dagegen, laufen mit viel Selbstbewusstsein und drei Siegen im Rücken auf.

Die Hamburg Towers stiegen in der letzten Saison als einziges Team von der ProA in die höchste deutsche Spielklasse auf. Vor dem Beginn ihrer ersten Bundesligasaison formulierten die Norddeutschen sofort das ambitionierte Ziel „Play-Offs“. Derzeit stehen sie allerdings auf dem 15. Tabellenplatz und spielen unter ihren Erwartungen. Nur drei Siege aus 14 Spielen stehen auf dem Habenkonto der Hamburger. In Gießen, Braunschweig und Bonn sammelte das Team von Mike Taylor Punkte ein. Zuletzt folgten dann aber wieder zwei Niederlagen gegen Vechta und in Oldenburg.

Der Start der Hanseaten in die Saison 2019/20 gestaltete sich schwierig. Bei den Hakro Merlins verläuft dagegen die Hinrunde wie nach Maß. Nach fünf Auftaktsiegen, konnten die Crailsheimer am vergangenen Spieltag den neunten Saisonsieg einfahren – und das gegen keinen geringeren als den neunmaligen deutschen Meister Brose Bamberg.

Die letzten drei Partien konnte das junge Team von Coach Tuomas Iisalo für sich entscheiden und steht derzeit auf dem 5. Tabellenplatz. Zwar haben die Crailsheimer nun bereits genauso viele Siege wie in der gesamten letzten Saison auf dem Konto, trotzdem spricht intern noch keiner über die Play-Offs. Es wird weiterhin von Spiel zu Spiel gedacht, was bisher sehr gut funktionierte.

Das Duell Hakro Merlins Crailsheim gegen Hamburg Towers feiert am Sonntag seine Premiere in der Basketball-Bundesliga. Bislang trafen die Teams nur in der zweiten Liga aufeinander. Alle vier Duelle entschieden die Zauberer für sich. Wenn man auf die Team-Statistiken der Saison schaut, können auch hier die Merlins bessere Zahlen vorweisen. „Nach einem schwierigen Start in die Saison hat Hamburg viele personelle Wechsel vorgenommen und haben sich dadurch in den letzten Wochen deutlich verbessert. Sie haben Spieler mit Größe, Skills und Erfahrung. Besonders in ihren Auswärtsspielen sind sie sehr stark aufgetreten“, sagt Crailsheims Chefcoach Tuomas Iisalo vor der Begegnung. anu

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.01.2020