Die zehnte Südmeisterschaft winkt

Morgen um 15 Uhr ist es im Haller „Optima-Sportpark“ soweit: Tabellenführer Schwäbisch Hall Unicorns empfängt den Zweitplatzierten Frankfurt Universe zum Spitzenspiel in der GFL-Süd! Mit einem Sieg könnten die Haller vorzeitig ihre zehnte Südmeisterschaft feiern.

Mit dem hart erkämpften 42:36-Erfolg in Marburg am vergangenen Sonntag haben sich die Schwäbisch Unicorns bereits ein Heimspiel im Playoff-Viertelfinale gesichert. In den noch ausstehenden drei Begegnungen kann die Unicorns nur noch Frankfurt von der Tabellenspitze verdrängen. Platz zwei und damit das Heimrecht im Viertelfinale ist ihnen aber jetzt schon sicher.

Morgen können die Haller nun sogar noch einen Schritt weitergehen und sich vorzeitig die Südmeisterschaft holen, die auch für ein eventuelles Halbfinale das Heimrecht mit sich bringen würde. Notwendig ist dafür ein Sieg gegen ihre Verfolger aus Frankfurt. Für die Unicorns wäre es die insgesamt zehnte Südmeisterschaft.

Keine Frage, dass Universe in der Neuauflage der Endspielpaarung 2018 alles daran setzen wird, dies zu verhindern. Seit ihrer ersten GFL-Saison 2016 sind die Frankfurter der härteste Konkurrent der Unicorns im Süden. Sie gewannen aber bislang keines der inzwischen acht Aufeinandertreffen, auch wenn schon mehrfach äußerst wenig zu einem Frankfurter Sieg gefehlt hatte. Die Motivation, den ersten Erfolg gegen „Hall“ feiern zu dürfen, wächst in Frankfurt von Spiel zu Spiel.

31:0 kein Gradmesser

Überraschend deutlich fiel mit 31:0 das Hinspiel der Unicorns in Frankfurt aus, was jedoch kein Gradmesser für das nun anstehende Rückspiel ist. Universe hat seither insbesondere in der Offense einen großen Schritt nach vorne gemacht. Erzielten die Hessen in den vier Spielen bis zum ersten Aufeinandertreffen im Schnitt gerade mal 25 Punkte pro Spiel, so steigerten sie diese Zahl in den vier Spielen danach auf 45.

„Das letzte Spiel gegen Frankfurt erlaubt keinerlei Rückschlüsse auf das Spiel am kommenden Sonntag“, sagt auch Halls Head Coach Jordan Neuman. „Universe ist eines der Topteams in der GFL. Es hat einen der talentiertesten Spielerkader der Liga, der in der Sommerpause noch verbessert werden konnte.“

Der Haller Cheftrainer meint damit die zwei namhaften Neuzugänge Andre Mathes und Anthony Mahoungou. Mathes ist ein erfahrener Offense-Line-Spieler mit Profivergangenheit in der NFL Europe (Frankfurt Galaxy). Der französische Receiver Anthony Mahoungou spielte bis 2017 an der Purdue University Erstliga-College-Football und war 2018 in der NFL bei den Philadelphia Eagles unter Vertrag. Hinzu kommt, dass am Sonntag wohl auch Defense Back Fernando Lowery aktiv sein wird, auf den die Frankfurter im Hinspiel verzichten mussten.

Allerdings überraschte Universe diese Woche auch mit einem prominenten Abgang: Am Dienstagabend vermeldete die Hessen im Internet, dass man sich mit sofortiger Wirkung einvernehmlich von Headcoach Brian Caler getrennt habe. Als Grund werden in der Meldung „persönliche Lebensumstände“ Calers genannt. Der Amerikaner wechselte zur Saison 2018 von den Allgäu Comets nach Frankfurt und führte Universe zu ihrer ersten Germanbowl-Teilnahme. Als Interims-Cheftrainer wird ab Sonntag Defense Coordinator Thomas Kösling in der Frankfurter Teamzone stehen. axe

