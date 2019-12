Diener holt EM-Silber

Glasgow.Rückenschwimmer Christian Diener hat bei den Kurzbahn-Europameisterschaften in Schottland Silber gewonnen. Der Potsdamer schlug in Glasgow über 200 Meter in 1:50,05 Minuten an und sicherte dem deutschen Team gleich zum Auftakt eine Medaille. Für Diener war es die dritte Einzelmedaille bei Kurzbahn-Europameisterschaften. Sieger wurde der dreimalige Kurzbahn-Weltmeister Radoslaw Kawecki aus Polen, der 79 Hundertstelsekunden schneller als Diener war. Rang drei ging an Luke Greenbank aus Großbritannien.

In insgesamt 40 Disziplinen werden in Schottland Medaillen vergeben. 539 Sportler haben für die bis Sonntag dauernden Wettkämpfe gemeldet, 38 deutsche Schwimmer sind dabei, auch die Mitglieder des Teams Tokio der Metropolregion: Isabel Gose, Philip Heintz, Artem Selim und Zoe Vogelmann. Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock und Weltrekordlerin Sarah Köhler lassen die Titelkämpfe knapp acht Monate vor allerdings Olympia aus.

Kritik an Bedingungen in Tokio

Den Organisatoren der Sommerspiele in Tokio bereitet die extreme Hitze weiterhin Kopfschmerzen. Die Marathon- und Geherwettbewerbe werden trotz Protesten der Stadtverwaltung von Tokio bereits nach Sapporo in den Norden des Landes verlegt. Nun gibt es unter den Schwimmern Stimmen, die eine ähnliche Maßnahme fordern. Wenn ein Marathon-Läufer in Ohnmacht falle, könne er Blessuren erleiden. Wenn das jedoch einem Freiwasserschwimmer passiere, könne das tödlich enden, sagte die Trainerin des US-Teams, Catherine Kase, der Nachrichtenagentur AP. dpa

