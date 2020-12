Dierking neuer Bundestrainer

München.US-Eiskunstläufer Robert Dierking ist neuer Bundestrainer im Einzellauf. Wie die Deutsche Eislauf-Union mitteilte, wird der 32-Jährige am 1. Januar die Nachfolge von Viola Striegler antreten. Nach der Jahreswende übernimmt zudem die ehemalige Inline-Kunst-Weltmeisterin Claudia Pfeifer die Funktion der Sportdirektorin. Die 30-Jährige löst Udo Dönsdorf ab, der nach 28 Dienstjahren bei der DEU seine Tätigkeit beendet. In seine Amtszeit fiel der Olympiasieg der Paarläufer Aljona Savchenko und Bruno Massot 2018 in Pyeongchang. Pfeifer ist bereits seit Juli 2020 als stellvertretende Sportdirektorin und seit 2018 als Leistungssportreferentin bei der DEU tätig. Dierking war schon seit August für die DEU als Honorartrainer Eiskunstlaufen tätig . dpa

