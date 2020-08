„Diese Angst macht mich traurig“

Pavel Gross sorgt sich um seine Sportart. Der Trainer der Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga hält es für wichtig, mit dem Coronavirus leben zu lernen. Von Christian Rotter

Herr Gross, wie ist der Stand der Dinge im Training, gut einen Monat vor den ersten Pflichtspielen in der Champions Hockey League?

Pavel Gross: Wir stehen genau da, wo wir im Rahmen der Möglichkeiten und den Umständen entsprechend sein wollen. Im August konnten die Jungs eine Woche auswählen, um noch einmal Urlaub zu machen. Wir hatten daher teilweise Einheiten mit nur neun Leuten, am vergangenen Mittwoch waren es dann wieder 15. In dieser Woche trainieren wir wieder mit voller Kapelle.

Welchen Eindruck machen die Nordamerika-Profis, die zuletzt eingetroffen sind?

Gross: Einen guten. Am vergangenen Dienstag haben sie ihren Leistungstest absolviert, die Ergebnisse auf dem Laufband waren genauso erfreulich wie die beim Krafttest.

In den ersten zehn Tagen des Eistrainings Ende Juli/Anfang August haben Sie die jungen Spieler beobachtet, welchen Eindruck haben Sie gewonnen?

Gross: Das war alles ordentlich. Uns ist es immer wichtig, dass die jungen Spieler einen guten Sommer haben – und dafür hat Athletiktrainer Patrick Högberg gesorgt. Sie müssen diese guten Voraussetzungen aufs Eis mitnehmen und dort umsetzen. Ende vergangener Woche sind sie mit unserem Kooperationspartner Heilbronner Falken zu ersten Testspielen nach Arosa in die Schweiz gefahren. Ich bin gespannt darauf, wie sie sich präsentieren. Die Jungs sind kräftig und haben sich auch im Ausdauerbereich verbessert.

Sie befinden sich mitten im Camp, in dem wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie eine große Ungewissheit mitschwingt. Wie gehen Sie damit um?

Gross: Ich muss sagen, dass die Jungs den Umständen entsprechend gut gelaunt sind. Es ist immer unangenehm, wenn du deinen Job oder deine Lieblingstätigkeit nicht so ausüben und gestalten kannst, wie du das gewohnt bist. Trotzdem arbeiten die Jungs gut und konzentriert, auch mit unserem Fitnesscoach Anton Blessing. Ab und zu packen wir eine Kleinigkeit oben drauf, da gibt es überhaupt kein Meckern.

Stürmer Tommi Huhtala hat zuletzt betont, es sei wichtig, mental stark zu bleiben. Wie schwer fällt das den Spielern?

Gross: Es ist nicht einfach. Wir versuchen einen Mix aus Kraft- und Eistraining zu machen, damit erst gar keine Langeweile aufkommt. Mittwochs gehört das Eistraining beispielsweise den Spielern. Sie gestalten die Übungen, die Spiele auf dem Eis und erklären die Abläufe. Wir versuchen, sie mitzunehmen und sie einzubinden. Wir wollen neue Wege gehen. Sie werden von uns ein bisschen beansprucht, aber das machen sie bislang sehr, sehr gut.

Wie beurteilen Sie Moritz Seider und Lean Bergmann nach einem Jahr in Nordamerika?

Gross: Lean ist wesentlich stärker und schneller geworden. Auch ,Mo’ präsentiert sich verbessert, er hat im Sommer gut trainiert und Extraschichten mit Anton Blessing gefahren. Ich glaube aber, dass er noch ein bisschen braucht, weiter viel Extra-Arbeit erledigen muss, um sich drüben in Nordamerika durchzusetzen. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Junge erst 19 Jahre alt ist. Er ist auf einem guten Weg. Wir Trainer brauchen mit jungen Spielern Geduld. Es ist gut, dass die Coaches in Detroit ihn nicht verheizt haben. Die Spieler, die gut vorbereitet und in Form sind, können im NHL-Trainingscamp von Anfang an zeigen, dass sie bereit für höhere Aufgaben sind.

Haben Sie vor den Champions-League-Duellen mit Grenoble schon Testspiele vereinbart?

Gross: Wir müssen erst einmal abwarten. Zwar stehen noch Fragezeichen hinter den Champions-League-Partien, wir gehen aber davon aus, dass wir spielen. Ende September werden wir bestimmt zwei, drei Freundschaftsspiele haben, es gibt aber in Deutschland nicht so viele Mannschaften, die schon voll trainieren und richtig da sind. Auch hier müssen wir ein wenig Geduld haben. Unser Teammanager Youri Ziffzer macht eine gute Arbeit und steht ständig im Austausch mit verschiedenen internationalen Clubs.

Im Sturm sind noch zwei Positionen offen. Wann sollen diese spätestens besetzt werden, damit Sie die Spieler noch auf die Saison vorbereiten können?

Gross: Wir brauchen natürlich erstmal grünes Licht von oben. Denn eines darf man nicht vergessen: Wirtschaftlich ist die Lage für keinen DEL-Club rosig. Die Zeit kommt langsam, dass wir wieder interessante Leute ansprechen. Wenn wir das Gefühl haben, dass der Spieler der richtige für uns ist, werden wir eine Entscheidung treffen. Bei Jan-Mikael Järvinen verhält sich das genauso.

Wie beurteilen Sie die Gemengelage zu Corona-Zeiten in Deutschland? Urlaub ist möglich, große Teile des Profisports finden nicht statt und hängen in den Seilen.

Gross: Wir sind ja nicht die einzige Branche, die Probleme und Zukunftsängste hat. Nehmen wir doch mal die Veranstalter, es gibt keine Events, Konzerte oder Theatervorführungen. Alle hängen in der Luft! Wir müssen einfach warten, wie die Regierung und die einzelnen Bundesländer entscheiden. Wir können nichts kontrollieren. Das hat man ja auch beim Fußball gesehen. Die DFL hat sehr gute Hygienekonzepte vorgelegt, was man von ihr auch erwarten durfte. Trotzdem bleibt es beim Verbot von Großveranstaltungen bis Ende Oktober. Fakt ist: Wir können erst reagieren, wenn wir die Erlaubnis von oben haben – und zwar einheitlich für die ganze Liga. Zurzeit kann es ja durchaus sein, dass in Nordrhein-Westfalen etwas erlaubt ist, was in Bayern verboten ist.

Wie gehen Sie damit um, dass Sie das nicht kontrollieren können?

Gross: Wir alle liegen in fremden Händen. Das gilt für die DEL genau wie die DEL2. In anderen Ländern wie Schweden gibt es viel höhere TV-Gelder als bei uns. Ich kann mir vorstellen, dass die für ein paar Monate ohne Zuschauer spielen werden, da sie sich das leisten können. In anderen Ländern wird teilweise sogar mit halber Stadionkapazität gespielt, da sind uns einige etwas voraus. Es ist doch schon einmal ein positives Zeichen, wenn man vor 3000 Zuschauern spielen dürfte. Die von mir angesprochenen Branchen dürfen nicht in Vergessenheit geraten! Wir müssen Schritt für Schritt vorgehen, beispielsweise zum Saisonstart in der DEL vielleicht vor 5000 Fans in der SAP Arena spielen und später auf 7000 hochgehen.

Wie erklären Sie sich das zaghafte Vorgehen der Politik?

Gross: Diese Angst, die in Deutschland Einzug hält, macht mich traurig. Wir reden über höhere Infektionszahlen und dass sich Urlauber im Ausland angesteckt haben. Wir vergessen dabei aber zu sagen, dass wir fünfmal so viel testen. Da ist es doch logisch, dass mehr Infizierte erkannt werden. Der Reproduktionsfaktor ist knapp über 1! Wir verbreiten immer noch Panik, Angst wird geschürt. Das gefällt mir nicht. Viele Nachrichten der Medien sind negativ, zu viele. Ich möchte das Coronavirus nicht verharmlosen. Wichtig ist aber zu lernen, damit zu leben. Wir dürfen uns nicht verrückt machen. Klar: Ich muss jetzt nicht unbedingt zum Urlaub nach Thailand oder Boston fliegen, das muss man nicht forcieren. Wir könnten im Umgang mit Corona aber ein bisschen lockerer werden – wie das auch manch anderes europäisches Land zeigt.

Wünschen Sie sich von der Liga eine bessere Lobbyarbeit?

Gross: Beim Fußball hat die Lobbyarbeit zuletzt auch nicht mehr funktioniert! Wenn ein Sport in Deutschland eine Lobby hat, dann ist es Fußball. Und trotzdem ist es der Bundesliga bislang nicht gelungen, wieder vor Zuschauern spielen zu dürfen.

