Dieser Jungwolf brennt für seinen Sport

In diesenTagen steht in den USA das jährliche Highlight im American Football an, der Superbowl. Dieses größte Einzelsportereignis der Welt strahlt eine Faszination aus, der auch hier im Taubertal immer mehr Jugendliche erliegen.

So ging es auch vor wenigen Jahren dem damals 13-jährigen Luca Schlör aus dem Tauberbischofsheimer Teilort Impfingen. Die beim Football geforderte Mischung aus Kraft, Technik, Kondition, Koordination und taktischer Finesse lockte auch ihn zum nächstgelegenen Verein, dem „Bad Mergentheim Wolfpack“ – einem Verein, bei dem Jugendarbeit groß geschrieben wird.

Schwerpunkt auf Jugendarbeit

Immerhin hat das Wolfpack seine Gründung vor zehn Jahren zwei Dutzend Jugendlichen zu verdanken. Und in diesem Bewusstsein wird dort auch heute noch viel Wert auf Jugendarbeit gelegt. Allein im letzten Jahr haben sich fünf aktive Spieler zu C-Trainern im Jugendbereich ausbilden lassen und verstärken so den schon zuvor stattlichen Trainerkader. Luca Schlör gehörte von Anfang an zu den Trainingsfleißigsten und verpasste kaum eine Übungseinheit. Aktiv spielte er zunächst im Kader der U17 und konnte auch hier schon im zweiten Jahr 2017 für Aufsehen sorgen, denn gemeinsam mit Jack Luca Sabic gelang es ihm, sich für den Landeskader der U15 zu qualifizieren, was angesichts des landesweit starken Bewerberfelds durchaus keine Selbstverständlichkeit ist.

Dass Schlör dort in seinem ersten Jahr von Beginn an in der Starting Offense und im Fieldgoal-Special-Team gesetzt war, überzeugte dann doch selbst skeptische Zeitgenossen. 2018 gelang ihm schließlich ein weiterer Durchbruch: Die Qualifikation als einer der Jüngsten für den Landeskader der U17, auf den der Landesverband AFCVBW in diesem Jahr besonderen Wert legte.

Immerhin fanden zahlreiche Tryouts und Ausscheidungstrainings statt, bis endlich der finale Kader stand, der zum Jugendländerturnier nach Oldenburg reisen durfte. Und auch in der höheren Altersklasse gelang es dem Ausnahmetalent, sich sofort in die Starting-Formation zu spielen.

Starke Gegner „weggefegt“

Noch heute schwärmt Luca von diesem Turnier, von seinen Mitspielern, seinen Auswahltrainern und vor allem von der guten Moral, die dieses Team zusammenschweißte. Schon in der Vorrunde wurden starke Gegner einfach weggefegt: die „Bavarian Warriors“ mit 28:0 und die „Big East“ aus Berlin-Brandenburg mit 20:7. Im Finale ging es dann gegen die bis dahin als unschlagbar geltende „Greenmachine“ aus Nordrhein-Westfalen. Auch hier überzeugte die Baden-Württemberg-Auswahl, die sich „Lions“ nennt, und feierte letztlich mit 35:13 einen grandiosen Sieg. Die Deutsche Meisterschaft unter den Jugendauswahlen war damit seit langem wieder ins Ländle geholt worden. Neben diesem nationalen Erfolg bewährte sich Schlör auch vereinsintern weiter. Gleich im ersten Jahr in der U19, in der er mit seiner Mannschaft die Bezirksligameisterschaft errang, wurde er zum „Most Valuable Player of the Year“, also zum Spieler des Jahres, gekrönt. In der anstehenden Saison 2019 wird er sowohl in der U17 als auch in der U19 des Wolfpacks starten.

Gefragt nach seinen Zielen gibt er sich sympathisch bescheiden: „Ich möchte weiter von den Jugendcoaches lernen, an mir arbeiten, meine Qualität verbessern und alles für mein Team geben, um an die Erfolge der letzten Jahre anzuknüpfen.“ wp

